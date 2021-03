Les persones sense llar comencen a reivindicar sota el seu propi sindicat

Neix un nou sindicat de persones sense llar a Barcelona. Tot just, fa uns dies, es va reclamar un pla de xoc a l'ajuntament barceloní i a la Generalitat per erradicar-ho. Parlarem amb el Santi, un dels membres d'aquest sindicat.

En quin moment neix aquest sindicat?

<< És un grup de persones que hem decidit dir prou a aquesta situació perquè s'estan morint literalment al carrer, cal recordar que aquest any passat es van morir 18 persones. Viure al carrer escurça la vida uns vint anys.>>

Com es reben aquestes solucions?

<< El que costa moltes d'organitzar-se, pensa que són persones que molts d'ells no tenen mòbil llavors anem fent reunions a poc a poc. Ara hem de demanar formalment a l'ajuntament, enviar un correu i a veure què contesten.>>

Cap a on va el sensellarisme a la ciutat de Barcelona?

<< Estem en plena crisi social i això acaba de començar, durant la pandèmia ha augmentat un 22% el sensellarisme Barcelona. La crisi econòmica es veurà molt més afectada al llarg d'aquest 2021 i segurament que vagi creixent aquest percentatge.>>

Com es pot solucionar?

<< Fins al moment no s'ha solucionat mai perquè mai s'han posat els recursos que s'han de posar i tampoc la voluntat política per solucionar. La nostra idea és fer una taula de treball amb la Generalitat i l'ajuntament i que assumeixin un compromís del 50% cadascun. Les solucions i ja estan construïdes recordem que a Barcelona hi ha 13.000 pisos buits o hotels tapiats, seria una solució d'emergència perquè la gent deixi de morir al carrer.>>