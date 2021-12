El 80% de les persones ingressades a les UCI's no estan vacunades

La Regió Sanitària Girona i el conjunt de Catalunya van iniciar ara fa un any la vacunació contra la covid-19. L'arribada dels primers vaccins de Pfizer-BioNTech va donar el tret de sortida a la cursa cap a la immunització, començant per les residències de gent gran i personal sanitari de primera línia.

A Girona, aquella primera jornada es van rebre 75 vaccins, que es van administrar a 56 residents i dinou treballadors de la residència de gent gran Creu de Palau. L'Esteve Font, de 93 anys, va ser el primer gironí a rebre-la, seguit de l'auxiliar de geriatria Imma Fornells. Des d'aleshores, a la Regió Sanitària s'han administrat més d'1,4 milions de dosis (entre primeres, segones i de record) i el 73% de la població ja té la pauta completa.

Al llarg de l'any, la vacunació s'ha estès progressivament entre diferents col·lectius i franges d'edat, prioritzant els més exposats i vulnerables a la covid-19. Primer van ser les residències i el personal sanitari de primera línia i el 9 de febrer s'obria per als col·lectius professionals prioritzats (la resta de professionals d'altres branques de la salut, funcionaris de presons i agents dels cossos de seguretat i d'emergències).

Dues setmanes després, el 18 de febrer, s'encetava la vacunació per al personal de tots els centres educatius de fins a 55 anys i el 7 d'abril va ser la data en què la vacuna es va ampliar a la població general. Va ser aleshores quan es va obrir per franges d'edat, en ordre descendent, ja que la població de més edat té més risc de patir complicacions si emmalalteix de coronavirus.

Així doncs, es va començar pels majors de 70 anys i progressivament en el transcurs de l'any es van obrir la resta de grups d'edat a mesura que s'incrementava l'arribada de vacunes, fins que el passat 15 de desembre s'hi van incloure els infants de 5 a 11 anys.

Segons subratlla Salut, "l'inici de la vacunació és el punt final d'un llarg procés científic i d'investigació contra la covid-19". "El desenvolupament de vaccins va ser un repte sense precedents per poder controlar la pandèmia i s'ha evidenciat a l'hora de prevenir quadres clínics de gravetat", insisteix el Departament.

El desplegament de la campanya ha suposat un gran repte organitzatiu i logístic, especialment per les característiques de conservació i manipulació de les vacunes. Ha estat liderat pels professionals d'infermeria amb la coordinació de l'Agència de Salut Pública i ha comptat també amb la participació d'equips d'infermeres voluntàries i jubilades que ja van començar a tenir un paper clau en la vacunació a les residències.

En el conjunt de l'estratègia vacunal hi han treballat més de 1.300 infermers i infermeres i prop de 650 personal administratiu. Els professionals han portat la immunització contra la covid-19 fins a nuclis aïllats, de difícil accés i també a domicilis. Així mateix, també s'han fet accions amb equips de vacunació mòbils per vacunar col·lectius socialment vulnerables, com ara les persones en situació de sensellarisme o bé els temporers de la campanya agrària de recollida de la fruita. En aquest darrer cas, es van administrar 358 vacunes a treballadors temporers.

hem parlat del tema amb el cap de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina i professor de ciències de la salut de la Universitat de Girona, doctor Albert Gómez. (àudio)