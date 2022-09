El 42% de les okupacions que es fan a Espanya són a Catalunya

"Ni tan sols puc penjar el cartell de 'es lloga' al carrer perquè si el veuen els okupes, ja em puc acomiadar del meu pis. Cal buscar-se la vida per altres canals perquè tampoc les pàgines webs de lloguer i venda garanteixen que el pis vagi a passar desapercebut entre els okupes".

Són les paraules d'un propietari barceloní que respon a la pregunta de per què Madrid sembla desbordar cartells de "es lloga" i "s'embeni" mentre que aquests mateixos cartells semblen estar desapareixent com per art de màgia dels carrers de Barcelona.

"Encara es veuen alguns, però són cada vegada menys. Hi ha molta menys oferta i, en conseqüència, els propietaris pugen els preus. Malgrat la crisi".

Catalunya és el paradís de l'okupació a Espanya i Barcelona, el seu epicentre.

El moviment ocupa debuta a Europa a la dècada del 1960, especialment a Berlín i Amsterdam. En aquesta darrera ciutat, el moviment va tenir gran força política, els enfrontaments violents amb la policia eren habituals i va aconseguir que l'ocupació fos legal fins al 2010.

Als anys 1970 comença a la Gran Bretanya, on es diuen squatters. A Espanya arriba més tard i arrelà primerament País Basc amb més força, sota el nom de gaztetxe.

però per què surt bé okupar a Catalunya? Parlem del tema amb l'experta en dret immobiliari i socia de Círculo Legal BCN, Arantxa Goenaga (àudio).