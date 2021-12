Les noves armes per lluitar contra la Covid-19

Estem pujant aquesta sisena onada de la covid-19 i la variant culpable d'aquesta situació és la variant delta i delta plus. Hem de reconèixer que la ciència ha aconseguit en temps rècord un gran ventall d'armes i coneixements per combatre el virus, però avui parlarem de la pastilla que encara està per arribar. Tenim com a convidat al Dr. Alex Soriano, Cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital clínic de Barcelona.



- Ja disposem d'aquestes pastilles per prevenir la covid-19?



De moment tenim dues estratègies, una són els anticossos monoclonals que ja estan aprovats i, per tant, en el moment que les d'autoritats facin les assignatures pertinents podríem disposar d'aquests anticossos monoclonals, un d'ells seria una combinació de dos anticossos monoclonals. És una administració per via endovenosa o per vies subcutània i l'acció d'aquests anticossos és bloquejar l'efecte del virus, per tant, és per malalts que tenen la infecció en fases molt precoces i amb això el que fem és evitar que la malaltia progressi cap a una forma més greu. Una altra possible indicació és que es poden utilitzar en malalts que la vacuna no els hi funciona i aquest medicament el que fa és evitar que entri al virus és a dir que en aquest cas també ho podríem utilitzar com a prevenció de contagi.



- Són per casos concrets?



Com a prevenció seria fonamentalment abans que tingués la infecció en aquelles persones que pateixen una immunosupressió i, per tant, si s'infecten poden patir problemes molt greus. Una altra cosa és que ja tinguin la malaltia, però amb efectes molt lleus i a pesar de tenir les dues dosis la malaltia acaba evolucionant cap a pitjor i la pastilla evitaria l'ingrés hospitalari.



El que tenim més a prop en aquest moment són els anticossos monoclonals i el que fan és bloquejar el virus. En aquest moment ens preocupa que l'òmicron pugui variar i ens afecta, però, en canvi, les pastilles són com una mena d'antivíric que bloqueja la capacitat del virus de multiplicar-se a dins de la cèl·lula.