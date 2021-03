Les motos elèctriques Silence arriben a la ciutat de Girona

Silence Girona ja és una realitat. Les motos elèctriques de l'empresa catalana arriben a Girona de la mà de Interdiesel, un grup amb més de 40 anys d'experiència en el món de l'automoció. Silence ha inaugurat avui el seu nou concessionari a la ciutat catalana.

La nova botiga Silence es troba al carrer Baptista La Salle 27, zona comercial de la ciutat per excel·lència.

En l'acte d'inauguració, retransmès en línia, han participat Marta Madrenas, alcaldessa de Girona; Marta Sureda, regidora de Mobilitat i Via Públic; Carlos Sotelo, CEO i fundador de Silence, i Robert Espigol, gerent de Interdiesel i Silence Girona.

L'esdeveniment també ha comptat amb la presència del millor xef pastisser del món, Jordi Roca, que ha presentat uns bombons personalitzats que ha preparat Casa Cacao de la família Roca. Uns bombons que Silence regalarà a les persones que s'apropin a la nova botiga a provar una de les seves motos.

El xef ha asseguat estar en sintonia amb el tema de la sostenibilitat: “El paper i el cartró són reciclats, la xocolata és absolutament sostenible. Compartim la visió de Silence. Nosaltres no aspirem a ser els millors del món, sinó a ser els millors per al món”.

Robert Espigol, gerent de Interdiesel i Silence Girona, s'ha referit a les motocicletes Silence com “un bé comú, un vehicle que agafa el camí cap a una mobilitat més intel·ligent, més eficaç, més neta, silenciosa i, sobretot, més respectuosa”.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenasž ha iniciat la seva intervenció agraint a Silence i a Interdiesel per implicar-se en un projecte com aquest. “Aquesta marca que estem donant a conèixer avui, 100% catalana, treballarà de manera valenta i compromesa, i ens ajudarà a construir una ciutat on la mobilitat sigui molt més amigable, eficient i sostenible. Tan sols tinc paraules d'agraïment”.

L'alcaldessa també ha fet referència al fet que Girona seria una ciutat ideal per a introduir el motosharing: “La fórmula de sharing és molt eficient. Compartir vehicles és molt important en totes les ciutats, però especialment a Girona. Seria una mesura molt intel·ligent”

Per part seva, Carlos Sotelo, CEO i fundador, ha manifestat el següent: “Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest naixement de Silence a Girona. Esperem que amb aquesta nova botiga i amb l'esforç liderat per Interdiesel puguem fer el pas i liderar aquesta mobilitat que tant necessitem. Esperem que a Girona es pugui desenvolupar també el servei de vehicles sharing per a aconseguir que les ciutats siguin més sostenibles, més ecològiques i més felices per viure.”

Una vegada finalitzades les diferents intervencions, els convidats, incloses autoritats polítiques, han tingut l'oportunitat de provar el potencial de les motos elèctriques Silence pels carrers del Barri Vell de Girona. Una ruta guiada que ha acabat amb la visita de l'emblemàtica Casa Cacao de la família Roca.