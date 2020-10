Les mascaretes poden provocar afonia?

La mascareta pot afectar als professionals que fan servir la veu? Des d'alguns punts del sud d'Espanya han arribat informacions que parlan de professors que han començat a perdre la veu a causa de l'ús de la mascareta. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb Marina Pintanel logopeda i membre de la Junta de Govern del Col.legi de Logopedes de Catalunya. Des del CLC avisen que estan començant a conèixer casos de professors i altres professionals de la veu que comencen a patir disfonia per portar la mascareta mentre parlant a la feina.

Marina Pintanel, ha donat una serie de pautes bàsiques per intentar minimitzar el risc de disfonia en els professionals que fan servir la veu com a eina de treball i ara es veuen en l’obligació de portar mascareta. Aquestes pautes no només s’apliquen a docents sinó també a altres professionals de la veu, conferenciants i fins i tot a aquells que fan moltes reunions i sessions en línia. Les pauten són:

• Si no parlem, hem de respirar pel nas. Com que tenim sensació de menys accés d’aire, deixem la boca entreoberta i això fa que l’aire entri per la boca i no s’humitegi ni s’escalfi. Qui té aquest costum tindrà més sensació que necessita beure molta aigua.

• Hidratar-se sovint. De vegades el fet de portar mascareta fa que se’ns oblidi beure aigua, quan en realitat hem de fer el contrari: glopets cada 10 minuts aproximadament. La millor manera de fer-ho és aixecant-se una mica la mascareta amb el dit índex i fer el glop per sota, en lloc d’abaixar-la fins al coll.

• Controlar la intensitat (el volum) de la veu. Si no tenim una tècnica per projectar la veu, ens arribarà la fatiga molt aviat. Les mascaretes més recomanables són les quirúrgiques i les FFP2, no tant les higièniques que, segons com, sí que poden ser massa gruixudes i afectar la nostra parla.

• L’articulació és important (el que tothom anomena vocalitzar ). Potser no ens n’adonem, però estem tancant la boca més del compte.

Tot plegat, si tenim problemes amb la veu el més oportú és acudir a un logopeda especialitzat en veu.