Les llibreries confien en Nadal per recuperar vendes

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Mari Carme Ferrer. Els primers mesos de confinament van ser catastròfics per a moltes llibreries, igual que per molts altres negocis que van haver de tancar. El gremi de llibreters calcula que, de manera global, el sector tancarà l'any amb un 30 % de pèrdues. Aquesta xifra és molt millor que les previsions de fa uns mesos, especialment després del confinament i del 23 d'abril, quan no es va poder celebrar Sant Jordi. "Des del moment que hi va haver cita prèvia la gent va venir amb la necessitat d'apadrinar les seves llibreries de referència", explica M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Tot i això, la recuperació dependrà molt de com vagi la campanya de Nadal, que es presenta incerta en funció de com evolucioni la pandèmia les properes setmanes. La remuntada, però, també és desigual en funció de si les llibreries estan situades en zones més turístiques o d'oficines, on els ha costat més recuperar les vendes, o en zones residencials. Els llibreters coincideixen a dir que el confinament ha fet que es llegeixi més. A banda, a les botigues també han notat canvis en els hàbits dels compradors.Els llibreters també han hagut d'inventar noves maneres de sorprendre els lectors.