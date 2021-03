A les llars amb nens preval l'aigua embotellada

Beure aigua a casa cada dia és gairebé una acció automàtica. L'aigua pot fluir directament de l'aixeta, es pot comprar aigua embotellada o es pot processar a través d'un sistema de tractament domèstic.

Quins són els efectes de beure d'una forma o una altra? En l'enquesta van participar investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut d'Estudis Territorials i Urbans de Barcelona (IERMB). L'estudi va mostrar que els principals factors que expliquen per què les persones prefereixen beure aigua embotellada són la percepció que tenen les persones de la mala qualitat de l'aigua de l'aixeta, la manca de sistemes de tractament d'aigua a la família i la presència de nens.

A escala nacional, Espanya va consumir uns 2.600 milions de litres d'aigua embotellada a 2018, i va registrar la quantitat més gran d'aigua embotellada a les zones costaneres i turístiques de Canàries i Balears, seguida de la Comunitat Valenciana i Catalunya Ja. L'estudi va ser publicat a la revista d'accés obert "Aigua", en què van participar Xavier García i Elena Domene de l'IERMB i David Sauri de la UAB, van participar un total de 581 famílies catalanes i els seus membres van acceptar entrevista per telèfon l'abril de 2015.

El resultat més sorprenent és l'abundància de cert tipus de sistema de tractament d'aigua a la llar, sigui una olla de carbó o un sistema més complex com l'osmosi inversa. Els resultats de l'enquesta mostren que beure aigua de l'aixeta és més preocupant que cuinar. Tot i que el 80% de les llars qualifica l'aigua per cuinar com almenys acceptable, pel que fa a la ingesta, aquesta proporció es redueix al 65%. Quan se li pregunta quina és la principal motivació per beure aigua embotellada, les dues raons principals són un millor sabor i olor i raons de salut.

No obstant això, un altre problema és la percepció de la seva qualitat, que és més subjectiva i està relacionada amb la duresa de l'aigua i la presència de més o menys certs minerals a la font utilitzada per al proveïment.

Considerant que un terç de les llars creu que el seu consum d'aigua embotellada és per raons de salut, l'autor assenyala que les agències públiques i els proveïdors d'aigua encara tenen un llarg camí per recórrer per convèncer els consumidors que beguin aigua de l'aixeta. Això és segur. Un altre problema és el seu sabor. En termes de sostenibilitat, l'aigua de l'aixeta és l'opció amb menor impacte en el medi ambient. Si tria beure aigua embotellada, ha de minimitzar la generació de deixalles tant com sigui possible, de manera que els investigadors recomanen utilitzar contenidors de gran capacitat (com tancs d'aigua) en lloc d'ampolles d'aigua i reciclar-un cop finalitzats.

Pel que fa a determinats sistemes de tractament, cal tenir en compte que encara que no produeixen envasos, poden requerir molta energia i poden consumir més aigua de la que consumeixen perquè part d'ella conté sal o s'eliminen subproductes.