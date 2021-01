Les infermeres de Catalunya neguen que la lentitut de la vacunació sigui per falta de personal

Avui a Herrera a Cope Catalunya i ANDORRA, hem parlat dels primers dies del procés de vacunació a Catalunya amb Alba Brugués, presidenta de l Associació d'Infermeria de Catalunya. La Generalitat farà canvis en el procés de vacunació després del fracàs dels últims dies . El Departament de Salut s’ha compromès a agilitzar el ritme i a vacunar també en dies festius. Per entendre què ha passat, ara sabem que Salut ha tingut tres grans contratemps. El primer va ser l’arribada amb retard de les primeres vacunes per un error de Pfizer. Però n’hi ha dos més: el segon és que Salut no tenia a punt tota la logística sobre el trasllat de les dosis i els documents de consentiment dels que s’han de vacunar primer (personal i usuaris de les residències). El motiu és que la vacuna de Pfizer es va aprovar una setmana abans del que s’havia dit inicialment i els plans encara no estaven a punt. Entre d’altres, no s’havien recollit tots els consentiments i, a més, el personal d’infermeria que s’havia reclutat de manera voluntària encara no estava operatiu al 100%. I encara un tercer contratemps: la crisi del nou brot del Regne Unit. I és que les 250 neveres especials que ha comprat la Generalitat per desar la vacuna venien del Regne Unit i el tancament de la frontera del canal de la Mànega va fer que la majoria no arribessin a temps al país. Finalment han arribat a Catalunya aquest cap de setmana.Si vols recuperar aquesta o altres entrevistes d'Herrera a Cope Catalunya entra a cope.es/barcelona.