Les grues d'assistència en carretera deixaràn d'assitir aquest estiu en operacions tornada i sortida

ANEAC (Associació Nacional de Empreses de Auxili en Carretera), patronal del sector de auxili en via pública , convoca un atur per a la prestació de serveis de assistència durant les operacions de sortida i entrada vacacional, durant els dies 29, 30 i 31 de juliol i el dia 1 de agost.

L'atur anirà acompanyat de una marxa lenta de grues el dia 29 de juliol, que recorrerà les principals artèries de accés a Madrid i que finalitzarà dins de la pròpia ciutat.

Abans de res, ANEAC vol disculpar-se de els possibles inconvenients provocats per la seva acció de demanda als usuaris de les vies, però la seva situació extrema i insostenible, agreujada per l'encariment del gasoil, ha portat a la millor assistència en carretera de Europa (segons reconeix el propi director general de la DGT, Pere Navarro), a la adoptación de mesures dràstiques que resolguin definitivament un sector en vies de extinció.

L'hora a 3,5 euros



Parlant de números, el cost de els serveis de grua no cobreix ni una tercera part de el que suposaria prestar el servei, de acord amb el recent Observatori de Costos de Transports (MITMA). Una disponibilitat de 24 hores durant els 365 dies de l'any desemmascara encara més uns números inassumibles i descaradament insuficients, com són els 3,5 euros resultants per hora de treball.

Aquesta precarietat econòmica sumada a les constants exigències, del tot inassumibles, de determinats clients de les empreses de grues, (asseguradores, companyies de assistència i clubs automobilístics), com per exemple els temps de arribada al vehicle avariat o accidentat, ignorant les innombrables variables que condicionen l'agilitat de resposta, però que en qualsevol cas penalitzen a les empreses de grues, han portat a prendre aquesta dràstica actuació.

Què demanen



Urgent reunió en una taula de treball definitiva amb: Direcció General de Trànsit, com a institució reguladora del sector; UNESPA, com a institució patronal de les companyies asseguradores; Ministeri de Economia, per a la regulació de unes prestacions econòmiques .