Les farmàcies podran vendre test d'antígens

Demà Dimarts, 20 de juliol, el Consell de Ministres aprovarà la venda lliure i sense recepta mèdica de test d'autodiagnòstic en farmàcies. D'aquesta manera, serà possible comprar proves d'antígens i serològiques de manera ràpida sense passar primer per la consulta d'un centre de salut o d'un hospital.

Com va assegurar la ministra de Sanitat, «l'exigència de prescripció constituïa una barrera» i ara, per la situació epidemiològica actual, es fa «necessari augmentar la capacitat diagnòstica per a identificar de forma més ràpida els casos positius i fins i tot d'asimptomàtics, com està ocorrent en la població de 12 a 29 anys».





A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Antoni Torres, president de la FEFAC, federació d'associacions de farmàcies de Catalunya, "aquesta aprovació imminent permetria sumar la xarxa de farmàcies espanyoles a la detecció precoç de la malaltia, incrementant així la capacitat preventiva del conjunt del Sistema Nacional de Salut, en un moment decisiu davant el repunt de casos".

Test d'antigens per a autodiagnòstic

Com expliquen des de l'Agència Espanyola de medicaments i productes sanitaris (AEMPS), aquest tipus de proves són avaluades per un organisme independent designat per les autoritats, que audita als fabricants de productes sanitaris, verifica que el disseny i la informació són adequats perquè sigui utilitzat per no professionals i que compleix amb els requisits essencials.

La Unió Europea recomana utilitzar test amb un mínim d'especificitat del 97% i sensibilitat del 90%. No obstant això, és possible obtenir falsos negatius, ja que aquest tipus de proves posseeixen una sensibilitat menor que el de la *PCR i veuen la seva eficàcia reduïda si la càrrega viral és baixa, la qual cosa ocorre durant els dies inicials o finals de la infecció.

Es recomana fer ús d'aquests test durant els 7 primers dies des de la infecció o en els 5 primers dies des de l'aparició de símptomes, quan la càrrega viral és més evident.

Com realitzar el test d'antígens?

«podrà realitzar-se aquest test sota la supervisió i acompanyament de qualsevol farmacèutic o bé podrà analitzar-lo en el domicili amb tota la informació que el farmacèutic li faciliti».

Si es decideix realitzar el test d'antígens en la pròpia casa, des de FEFAC recomanen seguir acuradament les instruccions d'ús del fabricador, realitzar el test immediatament després de la presa de mostra i ser conscient que la falta d'experiència en comparació amb el personal sanitari pot afectar el rendiment de les proves.

Per a saber que és test funciona correctament, independentment del resultat, sempre ha de ser visible la línia de control que indica que tot marxa correctament. S'obté resultat positiu quan apareixen dues línies horitzontals de color, les quals correspon a la línia del test i a la línia de control .

El resultat és negatiu quan sol es pinta la línia de control. Cal destacar que si no apareix cap línia o només apareix la línia T, la prova no és vàlida i s'aconsella repetir-la. El resultat estarà llest en 15 minuts.

Per descomptat, si hi ha dubtes a l'hora d'interpretar el resultat, es recomana realitzar de nou la prova o demanar consell a professionals farmacèutics.

Test serològics i com realitzar-los

També serà possible adquirir sense recepta mèdica en farmàcies test serològics, amb els quals poden detectar-se anticossos, les proteïnes generats pel sistema immune per a neutralitzar a virus i bacteris, per la qual cosa pot revelar episodis que van estar actius però que ja no ho estan. D'aquesta manera, per a saber si una persona està desenvolupant la malaltia en el moment en el qual es realitza el test, és recomanable que opti per una prova d'antígens.

Per a realitzar aquest tipus de prova s'extreu una gota de sang, mitjançant una burxada en el dit i es posa en contacte amb la tira reactiva per mitjà d'una pipeta (tots els elements vénen inclosos). El dispositiu marcarà si existeixen immuglobulines IgG i IgM. El resultat també trigarà uns 15 minuts.

Quant costaran?

Carolina Darias no ha concretat cap xifra, però si que ha assegurat que el preu d'aquestes proves serà «assequible». Si tenim en compte l'import establert en altres països de la Unió Europea que fa ja un temps que les dispensa, "podríem preveure que el preu oscil·larà entre els vuit i els deu euros." ens diu el president de la FEFAC.