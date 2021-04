Les farmàcies demanen distribuir els test d'antigens

Abans que arribessin les vacunes per controlar la pandèmia es feia a través dels testos. Ara s'estan demanant distribuir el test d'antígens perquè la gent s'ho pugui fer a casa de forma massiva. Per parlar d'això tenim el telèfon el Toni Torres president de la Fefac.

En quina situació es troba els tests d'antígens?

<< Està com estava, bàsicament no ha canviat res, el test d'antígens estaven regulats per la normativa nacional que genera l'agència espanyola del medicament i produït per sanitaris. En aquest sentit, aquests tests estan qualificats de test de diagnòstic invito, és una forma de qualificar els productes i després hi ha uns altres que són el test d'autodiagnostic, on es troben el test d'embaràs o de sucre. La diferència estar en ca al test autodiagnostic només poden ser fets en àmbits sanitaris tancats com pot ser un metge o una infermera, mentre que el test d'antígens no es pugui fer a casa, no es poden dispensar al públic.>>

Ajudaria a millorar la situació?

<< Aquesta és una molt bona pregunta, tot depèn de per què volem el test d'antígens, si el volem per fer un privat a la població i saber quins són positius o no, en aquest cas és millor la PCR. El test d'antígens realment serveix per si el que volem saber com estem en aquell moment i preveure el contagi als altres per esdeveniments com per exemple el que es va fer a la Sala Apolo. En aquell moment el test d'antígens ens dirà si som contagiosos per la resta o no.>>

Com es fa la presa de la mostra?

<< No és difícil, però s'ha de fer d'unes determinades formes concretes, hi ha altres tests que es fan amb saliva, però el resultat és molt més baix i són menys sensibles que el test de nas. La idea és fer-ho amb el test de nas i a les farmàcies donaran l'explicació de com es fa.>>