Les farmàcies deixen de notificar casos de coronavirus a les autoritats sanitàries

La pandèmia continua a la baixa a Catalunya, quinze dies després de l'aixecament de gairebé totes les restriccions. Aquest dilluns tenim un altre pas cap a la normalitat, les farmàcies ja no comuniquen casos de coronavirus al sistema de salut. Els establiments farmacèutics ho van activar en el moment més dur de la sisena onada. Des de les hores han fet atenció gairebé a un milió de proves, a 600.000 escoles i més de 400.000 a la població en general d'aquestes s'han notificat al voltant d'unes 70.000 persones positives, però partir d'ara ja només es podran comunicar els positius als centres d'Atenció primària. Parlarem amb el president de la federació d'associacions farmacèutiques de Catalunya, Antoni Torres.



- Les farmàcies han realitzat a prop del 80% de proves arreu d'Espanya i heu pogut gestionar a la meitat dels alumnes catalans.



Malgrat que hem patit molt per fer-ho ha estat tot un èxit en el sentit que s'ha patit, però als bons resultats estan allà. Només relacionades amb el CatSalut s'han fet un milió de proves perquè com bé deies han sigut 600.000 d'escoles i han sigut 200.000 les comunicades, és a dir, persones que es venien a fer la prova a la farmàcia, però no eren finançades per al sistema de salut, però després a més a més hem fet 300.000 comunicacions de resultats positius d'aquells que la gent es feia casa i ho comunicaven a la farmàcia i nosaltres ho traspassàvem al sistema de salut, però a més s'ha fet un número indeterminat que superarien les 220 que són totes aquelles persones. fonamentalment estrangeres o no, però que havien de presentar el test d'antígens negatiu, ha estat una resposta espectacular.



- Creus que es podria haver realitzat abans d'aquesta 6a onada?



Com a federació portàvem demanant i proposant el departament de salut que es fes això des del juliol de l'any anterior i evidentment haguéssin sigut uns resultats encara més espectaculars però almenys hem pogut col·laborar d'una forma eficient.