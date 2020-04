Les farmàcies catalanes continuen sense tenir mascaretes per a nens

La notícia de la setmana ha estat sens dubte que els nens ja poden sortir al carrer. La Generalitat recomana que els nens portin mascareta a partir dels 3 anys, tot i que el Ministeri de Sanitat no obliga a portar mascareta. Un altre problemes és que ara mateix costa molt trobar mascaretes infantils. Sembla ser que les farmàcies catalanes podrien començar a tenir a mitjans d'aquesta setmana, podria ser dimecres i dijous. La Núria Bosch es presidenta del col.legi de farmacèutics de Barcelona, i amb ella hem volgut parlar del tema: "Ara per ara no podem concretar cap data, no sabem quan començarem a rebre les mascaretes per a nens. Són mascaretes difícils de trobar en aquests moments, i de moment no podem concretar data en la que estaran disponibles. El que sí podem dir és que diferents indústries estan treballant i fabricant aquests tipus de mascaretes. És possible que ara mateix es pugui trobar alguna en alguna farmàcia, però en general no sabem quan tindrem a tot arreu". Molts pares i mares estan fent ells mateixos mascaretes pels seus fills, adaptant mascaretes d'adults per a nens: "Les mascaretes són importants, clar, i els pares han d'explicar bé als seus fills com posar-se les mascaretes, però també hem de tenir molt en compte les mesures de prevenció. Les mascaretes per sí soles no són una protecció. És molt important mantenir les distàncies. La sortida massiva de diumenge no ha de tornar a passar. És molt molt important que la gent es quedi a casa. Si els nens poden sortir una hora, que surtin només una hora, que es quedin sempre a prop de casa seva i que facin cas de les autoritats. S'ha de mantenir la distància, sempre a dos metres com a mínim, rentar-nos molt les mans, abans de sortir de casa, després d'arribar a casa. No tocar-nos la cara durant l'estona que estiguem al carrer, evitar estar a prop d'altres nens per evitar contagis. Totes aquestess són les mesures més importants i és feina dels pares explicar-les als nens"