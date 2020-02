Les families demanen que les escoles públiques tinguin infermeres

Les families demanen que les escoles públiques tinguin una infermera.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,Natalia Colina, membre de la vocalia pediàtrica del Col.legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ,ha dit avui que “ Les infermeres a les escoles és una necesitat sanitaria perquè hi han nens que tenen problemes o malalties especials i no tenen a ningú que els atengui si tenen un problema dee salut a les aules “.

Per Natalia Colina “A l'escola privada acaben contracten personal sanitari .Tot i que el departament d'ensenyament posa determinades traves a les associacions de pares que volen infermeres a les aules privades”.

La vocal del col.legi 'd infermeria ha recordat que “ Una nena de tres anys amb diabetis no pot ser atessa a classe per una professora ,no podem demar a la mestre que faci els controls diaris d'aquesta alumna malalta ,ho ha de fer una infermera”.

