Les families dels morts a les residències les estàn culpabilitzant per pura impotencia ,segons ACRA

La Patronal de les residències concertades i privades de Catalunya ha presentat un pla a la Generalitat per tal de començar una desescalada als centres de gent gran. Una de les mesures és que els avis puguin rebre visites de familiars. Des d'ACRA( Associació Catalana de Recursos Assistencials), que avui han estat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, amb la seva presidenta Cinta Pascual, s'ha recordat que estàn atenen a tot el territori català unes 64.000 persones. Cinta Pascual ha dit que:” La manca de recursos sanitaris a les residències, que no són hospitals i que no han de ser tractades com a tals, durant la crisi del Covid-19 s'ha provocat un col.lapse sense precedents en el sistema. Han mort més de 1.000 persones i els 35.000 professionals, majoritariament dones, no han pogut donar resposta a la pandèmia per la falta d'equips de protecció individual, que han deixat en situació d'indefensió a treballadors i al personal usuari”.

EL PERSONAL S'HA IMPLICAT AL MÀXIM

La presidenta d'ACRA tambè ha volgut deixar clar que: “La implicació del personal per garantir la seguretat dels residents i donar millor atenció ha estat constant tot i intentant complir l'allau normatiu que havien de complir centres o residències no preparats per fer front a aquesta crisi sanitària”.

LES DENUNCIES S'HA POSAT PER PURA IMPOTENCIA DELS FAMILIARS

Cinta Pascual ha considerat respecta a les demandes davant la fiscalia de nombrosos familiars de persones mortes a residèndies que: “ Els familiars han viscut la crisi sanitari des de la distancia i això és molt dur. Les primeres denuncies contra residències s'han fet al Pais Vasc. Ja hi han sentencies i en cap cas els centres per a gent gran han sortit com a culpables. Les families ens estàn culpabilitzant per pura impotencia perquè consideren que algú m'ha d'explicar tot això que ha passsat”. Cinta pascual ha dit que:“ Les residències no estaven preparades pel coronavirus, però tampoc els hospitals”.