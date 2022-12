Les estafes online més comunes en la loteria de Nadal

Amb l'arribada del Nadal, també torna a Espanya una dels seus principals costums: la Loteria de Nadal. No són poques les persones que tots els anys tenen com a tradició comprar un o diversos dècims de loteria, habitualment per a compartir entre companys de treball, grups d'amics o familiars.

Els experts expliquen quines són les estafes més comunes que giren entorn de la Loteria de Nadal, i consells per a evitar-les.

1. Llocs fraudulents

Les estafes més comunes es donen en la compra dels dècims de Loteria a través d'Internet. Moltes persones desitgen fer-se amb un número concret de la Loteria de Nadal i, en buscar-lo en línia, poden acabar en una web fraudulenta que els embeni un bitllet que no existeix o és fals. Per a evitar ser víctimes d'aquest engany, els experts de *Kaspersky recomanen:

No caure en preus massa barats o alts, ja que els dècims estan regulats per l'Estat i tenen un preu únic de 20 euros, sense rebaixes ni suplements.

Comprovar que el portal de venda al qual s'està accedint és una web legítima. Per a això, cal fixar-se en l'adreça web: els llocs fraudulents no comencen per https acompanyat d'un cadenat, que són els signes que ens asseguren que estem davant una web autenticada i certificada.

Guardar els mails de confirmació de compra. D'aquesta manera, si hem caigut en l'estafa, es podran presentar els correus com a prova en cas de denúncia o fins i tot de judici.

Utilitzar una solució de seguretat que impedeixi que el nostre dispositiu entri en aquestes webs.

2. Phishing

El *phishing és una de les formes de frau en línia més estesa. Es basa en l'enviament de missatges a través d'email o SMS, en el qual es mana un enllaç fraudulent per a comprar alguna loteria o bé per a directament “cobrar-la”.

El missatge que es rep captarà la curiositat de qui el rebi, ja que, sovint, apareix el seu nom o direcció. En punxar en el link, es descarrega un malware o virus que s'introdueix en el dispositiu de la víctima.

D'aquesta manera, els experts de Kaspersky recomanen ignorar o eliminar el missatge sense ni tan sols obrir-lo, si pot ser.

Una altra manera de protegir els nostres dispositius d'amenaces com el phishing, a més de comptar amb una solució que brindi protecció, és realitzar el pagament amb seguretat.

Es pot tramitar el pagament a través d'una targeta moneder en la qual introduïm únicament la quantitat de diners necessària per a protegir la resta dels nostres estalvis en cas d'estafa.

3. Frau en el cobrament de premis

En aquesta mena d'estafes s'utilitza la popularitat de premis com La Grossa per a fer creure a la víctima que és l'empresa oficial de Loteries i Apostes de l'Estat. En aquest cas, els estafadors envien un missatge informant la víctima que ha guanyat el premi i li ofereixen contactar amb un agent.

El suposat agent sol·licita que empleni un formulari per a verificar la identitat de la víctima a través d'una còpia del passaport o DNI.

A continuació, normalment a través d'un altre e-mail, es donen diverses probabilitats per al cobrament: transferència bancària, obrir un compte nou en un banc desconegut o recollir els diners personalment en una localització llunyana. El frau ocorre quan, abans d'abonar el premi, se sol·licita un pagament i, una vegada fet, els estafadors desapareixen.

Els experts aconsellen tenir molt en compte que aquests missatges gairebé sempre formen part d'un frau pel que, en general, el millor és ignorar-los o directament denunciar-los. Per a saber que aquests missatges són falsos, cal posar especial atenció al remitent:

Les organitzacions oficials no utilitzen serveis de correu gratuïts com Hotmail o Gmail, si no que solen tenir un servidor propi.

Si encara hi ha dubtes de la veracitat del missatge, es poden utilitzar els motors de cerca per a verificar d'on ve. Normalment hi haurà altres usuaris que hagin caigut en el parany i hagin decidit compartir el seu testimoniatge en Internet.

El més important és recordar que si no s'ha participat en cap sorteig, és impossible que ens toqui.

“Els estafadors solen aprofitar-se de l'expectació que generen determinats esdeveniments, com el sorteig de la Loteria de Nadal, per a estafar i robar diners i credencials a les víctimes que cauen en els seus paranys.

El phishing, les pàgines web fraudulentes i l'engany en els cobraments de premis són les formes més habituals d'engany entorn dels jocs d'atzar. Per això, és important protegir-se a través de solucions de seguretat i de la pròpia cautela, seguint els consells dels experts”, conclou Marc Rivero, Sènior Security Researcher de Kaspersky a Herrera a COPE Catalunya (àudio).