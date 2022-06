El 80% de les escombraries que acaba en la mar és d'origen terrestre

El 8 de juny se celebra el Dia Mundial dels Oceans, una data establerta per l'ONU amb l'objectiu de reconèixer la importància que tenen els oceans al planeta. Els oceans són el principal pulmó del planeta, ja que són responsables de generar gran part de l'oxigen. A més, l'oceà acull la major part de la biodiversitat de la Terra. Per saber com es la situació, parlarem amb la patrona de pesca del vaixell "Mini One" del port d'Arenys, Miriam Artacho.



- Trobeu molta brossa quan sortiu a pescar per les aigües del Mediterrani?



Descobrim molta depenent de la zona com més endintre estem més trobem, però hi ha punts en especial sobretot a abocaments de rius.



- Arenys és un tipus de costa central on està concentrada l'àrea metropolitana de Barcelona, és on més trobeu?



He de dir que abans treballava per la zona de Roses i per desgràcia hi ha un punt on s'acumula molt, per desgràcia és un tema generalitzat a la nostra costa.



- Malauradament, afecta a tota la costa?



Per desgràcia sí. Amb altres companys que estem en contacte i hem parlat d'aquest tema alguna vegada, confirmant així, que està per tota la costa.



- Tu i altres companys de la confraria esteu contribuïm a la neteja d'escombraries als oceans a través del projecte "Upciclyngthe Oceans". En què consisteix?



Ha sigut de molta ajuda perquè quan de manera voluntària trèiem la brossa del mar. A tots els ports hi ha un punt de recollida comú on s'abocaven les restes d'oli, les xarxes velles i altres, però no hi havia res específic per aquestes deixalles que trobàvem els oceans. Ens van informar que podien ser reciclades i ens van donar una infraestructura de contenidors molt més a prop dels vaixells, abans eren uns 200 m i ara són 10 metres.



Un problema que tenim nosaltres amb la nostra barca perquè és molt petita és la falta d'espai a causa de la brossa què traiem, és complicat.



- Què és la cosa més estranya que has tret del mar?

Una caixa d'aspersors de jardí. Aquí vaig dir prou i vaig obrir expressament una pàgina d'Instagram perquè ho veiés la gent.