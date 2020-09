Les escoles bressol privades estàn preparades per rebra nens des del mes de juny

Segons una enquesta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, més del 70 % dels centres necessita una injecció de liquiditat en un període màxim de 3 mesos. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Adolf Baqués, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants privades de Catalunya. Les llars d’infants animen les famílies a portar els seus infants a les llars, moltes de les quals ja fa mesos que apliquen els protocols de seguretat. Així es desprèn d’una enquesta difosa entre un centenar de llars que pertanyen a l’Associació Catalana de Llars d’Infants la qual assenyala que més del 70 % dels centres necessita una injecció de liquiditat en un període màxim de 3 mesos. Per poder adaptar-se a l’escenari actual, les llars han hagut d’invertir una important quantitat de diners en mesures com l’adaptació dels filtres dels aires condicionats, la compra de mascaretes, guants, desinfectants, etc. El portaveu de les llars privades ha dit que : “Hem rebut un tracte diferencial per part de la majoria dels ajuntaments, que han destinat ajuts directes a les escoles bressol públiques amb EPI, mascaretes, guants, gels o testos PCR”. A aquest fet cal afegir-hi les despeses acumulades durant els mesos de tancament i durant el període que es va obrir amb ràtios reduïdes. El portaveu ha comentat que: “Vam obrir per responsabilitat social i perquè som un servei educatiu essencial i necessari, però moltes llars han hagut de fer mans i mànigues per poder tenir continuïtat”. De fet, segons els resultats del qüestionari difós, el 80 % de les llars d’infants ha hagut de demanar finançament per poder fer front a les despeses. La llars d’infants, un espai segur: “Hem fet un gran esforç que no ha de ser en va i per això animem les famílies a portar els seus infants a les llars, un espai segur on els nens i nenes poden jugar, créixer i relacionarse, ja que el 0 a 3 és una etapa on el desenvolupament motriu, cognitiu, emocional, social i afectiu és fonamental”, assenyala la portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants.