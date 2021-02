Les dones embarassades poden vacunar-se contra la Covid-19?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el doctor Francesc Figueres,cap d'Obstetricia de l'Hospital Clínic de Barcelona sobre la vacunació en dones embarassades. No hi ha cap raó per suposar, amb els coneixements actuals, que les dones embarassades no s'hagin de vacunar de la Covid. Aquesta afirmació de l'Organització Mundial de la Salut significa un canvi en el consell que havia donat fins ara i que havia aixecat crítiques de molts metges. En la informació que proporciona a la seva web sobre la vacuna de Moderna, l'OMS recalca que hi ha poques dades per avaluar-ne la seguretat durant l'embaràs. Però tot seguit afirma que no hi ha "raons concretes per creure que hi hagi riscos que superin els beneficis de la vacunació". I conclou amb una recomanació especial per a certs grups: "Per aquesta raó, les dones embarassades amb alt risc d'exposició al SARS-CoV-2 (per exemple, treballadores de la salut) o que tenen comorbiditats que afegeixen risc de malaltia greu, han de ser vacunades, amb consulta al seu proveïdor de serveis mèdics." Diversos experts havien criticat la recomanació de l'OMS sobre les embarassades i les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech, entre altres coses perquè diferien de les donades pel Centre de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units. En un document sobre preguntes freqüents relatives a les vacunes contra la Covid, actualitzat el 19 de gener, el Departament de Salut de la Generalitat diu explícitament que "de moment, fins a tenir estudis que confirmin que és segur i efectiu, no es recomana vacunar les embarassades". Si bé afegeix que "no cal fer una prova d'embaràs abans de vacunar les dones en edat fèrtil" i que "tampoc cal preguntar-los si estan embarassades", també afirma que, si una dona rep la primera dosi i després descobreix que està embarassada, "cal aturar la vacunació de la segona dosi i fer-li un seguiment perquè encara no hi ha experiència d'ús en aquesta condició". Diu posteriorment que "en dones embarassades s'utilitzen altres vacunes inactivades sense problemes" i coincideix amb l'OMS en aquest consell per a grups de risc: "En situacions molt particulars d'embarassades que formin part d'un grup en el qual es recomana la vacunació per la seva alta exposició (per exemple, sanitàries) o que tinguin un alt risc de complicacions de Covid-19, es pot plantejar la vacunació d'acord amb la valoració benefici/risc feta juntament amb el personal que segueix el seu embaràs i amb el pertinent consentiment informat, ja que, encara que és una vacuna que no conté virus vius, no hi ha dades de ls seva seguretat en l'embaràs." També aconsella "evitar quedar-se embarassada durant els tres mesos posteriors al moment d'haver rebut la primera dosi" i recomana que les dones no embarassades "evitin quedar-se'n en els dos mesos posteriors a haver rebut la segona dosi, un cop la pauta estigui completada". Les vacunes no s'han provat en dones embarassades, que no se solen incloure en els assajos clínics. Però els experiments en animals no han detectat cap perjudici. A més, les embarassades reben altres vacunes, com la de la grip. El canvi de criteri de l'OMS és important, entre altres coses, perquè estudis recents mostren que els anticossos de Covid de la mare passen al fetus.