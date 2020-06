Les dones del sector sanitari son les més afectades per l'impacte emocional de la pandèmia

Ángel Urbina és el vicepresident de la Federació de Salut Mental de Catalunya, avui a parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Es defineix com un activista de les persones amb problemes de salut mental. Explica que, als 20 anys, va patir un brot, però que això no li ha impedit dur una vida normal. Té feina i una filla de 19 anys. Ningú millor que ell per parlar d’aquest tipus de malalties i les conseqüències que està provocant el confinament, a causa de la pandèmia del coronavirus. .

Urbina explica les dades que han recollit les 72 associacions que conformen la federació de la qual n’és vicepresident i que actua com una xarxa d’atenció i suport. És taxatiu. Afirma que “hi ha hagut un augment dels problemes de salut mental”.Alerta que un 43 % de les persones ateses per aquesta xarxa de suport es troba en una situació de vulnerabilitat i un 20 % no pot rebre atenció mèdica per via telemàtica perquè no disposa de cap mena de connexió.

LES DONES SANITARIES PATEIXEN MÉS L'ESTRÉS EMOCIONAL DE LA PANDÈMIA

Més enllà de les paraules del representant de la Federació de Malalties Mentals de Catalunya, els psicólegs han advertit que, en el sector sanitari, seran les dones les que patiran els efectes de la depressió i el transtorn per estrès posttraumàtic perquè son majoria a hospitals i centres de salut. Tambè destaquen que l'estrès obliga als humans a fer un seguit de canvis per adaptar-nos a una nova situació, Les persones que no poden fer aquestes moficacions pateixen ansietat , angoixa o tota mena de simptomes. Els especialistes recomanen per superar tots aquests patiments: rutines, bona alimentació, exercici, comunicació i fer sobretot allò que agradi a la persona afectada.

