Les darreres pluges del temporal Glòria cauren aquesta tarda al Pirineu

Les darreres pluges cauran al Pirineu cap a les tres de la tarda d'avui.Les temperatures mínimes i màximes es mantindran sense canvis. Tot i que el temporal Glòria ,que ha provocat dos morts a Catalunya, està a les seva recta final els desbordaments d'alguns rius continua preocupant.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Ramón Pascual ,cap del grup de predicció de l'Àrea Estatal de Metereologia (AEMET) ha dit que : “La tendencia pels propers dies es de millora sense arribar a tenir un temps esplèndit ,hi haura nebulositat i febles precipitacions en alguns moments però no tindrà res a veura amb el que hem patit aquests dies”. Pascual ha destacat l'aigua caiguda mentre ha durant Glòria, “En concret al Montseny s'han arribat als 400 litres per metre quadrat i a més en el mes de gener, una época que mes aviat seca dins del nostre clima mediterrani”.

