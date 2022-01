Les conseqüències de l'esgotament pandèmic

Fatiga pandèmica és el terme que ha encunyat l'Organització Mundial de la Salut per a definir la desmotivació i el cansament que sent gran part de la població davant una pandèmia tan prolongada, de tanta gravetat i amb tantes restriccions com la que estem vivint.

Aquesta fatiga està influïda per diferents emocions, experiències i percepcions relacionades amb l'exposició repetida a l'estrès de tots aquests mesos. I el principal problema és que pot provocar malestar psicològic, portant a vegades a qui ho pateix a abandonar la pautes de prevenció i autocura que tan necessàries són en aquests moments.

Com està afectant la població?

Recents estudis i recerques han analitzat com està afectant la situació de crisi sanitària a diferents grups de població. En concret, un recent estudi de l'Institut de Salut Carles III mostra que existeix un efecte de cansament en la població espanyola relacionat amb la informació sobre la covid-19 en els mitjans de comunicació i amb la tensió derivada del seguiment de les recomanacions sanitàries.

A més, segons l'estudi ‘Les conseqüències psicològiques de la Covid-19 i el confinament’, realitzat per diverses universitats espanyoles entre la població del nostre país, el 45,7% dels enquestats va afirmar que havia augmentat el seu nivell de malestar psicològic.

Per què sorgeix aquesta sensació de cansament?

Existeixen molts aspectes pels quals es dona aquesta fatiga pandèmica. Com confirmen els experts de la Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut (SEPCYS), un dels factors és el ‘efecte d'habituació’, que fa que ens acostumem a la pandèmia i comencem a interpretar que l'amenaça potser no és tan greu.

A més, existeixen molts biaixos de pensament que afavoreixen que no se segueixin o que s'abandonin les mesures de protecció necessàries. Entre altres, el biaix de disponibilitat provoca que si la persona coneix pocs casos d'infecció per COVID-19 o si coneix a persones que no respecten les mesures de protecció i no s'infecten, més fàcilment pensarà que és poc probable que es contagiï.

Així mateix, el biaix de confirmació fa que tendim a buscar només la informació que contrasti les nostres hipòtesis, per exemple, que en realitat no passa res per “incomplir de tant en tant les mesures”. Si això se segueix de la justificació de l'incompliment de les mesures de protecció, és a dir, si, per exemple, pensem “No passa res per no usar màscara en aquesta situació, ho necessito” és més probable que a poc a poc es deixin de seguir les recomanacions.

Quines conseqüències per a la salut té la fatiga pandèmica?

Com diem, la fatiga pandèmica és un concepte recent que ha anat emergint gradualment en aquest últim any de crisi sanitària.

Per a moltes persones, la fatiga pandèmica porta amb si major estrès, insomni, irritabilitat, canvis d'humor, avorriment, problemes de concentració i sentiments d'angoixa i ansietat. A més, és com el peix que es mossega la cua: com més gran és l'esgotament, més augmenten la desmotivació, el desgast físic i el malestar psicològic.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Què podem fer per a superar la fatiga pandèmica?

En plena pandèmia, els canvis d'humor i les emocions negatives són naturals, per tant, no hem d'intentar reprimir-los, però sí que aprendre a acceptar-los i manejar-los.

Per a això, podem començar per observar com ens sentim, amb la finalitat de detectar emocions i pensaments negatius i transformar-los en positius. A això poden ajudar-nos recursos com la distracció o tècniques d'autocontrol i respiració, com la relaxació, la meditació o el ioga. És bo gaudir de l'oci i compartir temps amb família i amics, i pot resultar d'ajuda secundar-se en persones de confiança i també fer costat a uns altres.

És important limitar el consum d'informació sobre el coronavirus.

A més, a nivell psicològic, pot ajudar-nos veure la situació no com una pausa en la nostra vida, sinó com un moment per a actuar i fer plans d'acord amb aquest context; és a dir, fer un esforç per continuar el nostre dia a dia adaptats al que estem vivint.

Finalment, és important mantenir les mesures de protecció i seguretat, però també protegir la nostra ment. Una clau important és limitar el consum d'informació sobre la covid-19.

Dedicar massa temps cada dia a escoltar, veure o llegir notícies sobre l'evolució de la pandèmia pot accentuar la sensació de desgast i alimentar els sentiments d'angoixa i ansietat. És important decidir quan i quant temps dedicarem a informar-nos. I evitar fer-ho just abans d'anar a dormir.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlar amb la professora del departament de psicologia de la Universitat de Girona, Alba Alfageme (àudio).