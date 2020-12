Les botigues dels centres comercials volen obrir com més aviat millor

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Jordi Casas, portaveu de COMERTIA, pendents del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) que té sobre la taula una possible reobertura dels centres comercials amb espais oberts properament malgrat que no concorrin les condicions per passar de tram de desescalada. Ahir uns 250 treballadors de botigues de centres comercials es van manifestar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, contra el tancament dels establiments en aplicació del pla d’obertura de la Generalitat. A diferència de les botigues dels eixos comercials de la ciutat, que han estat plenes i amb cues al carrer durant tot el pont de la Puríssima, els establiments dels centres comercials han estat un dels grans damnificats aquests dies. Aquestes botigues continuen tancades i no està previst que tornin a obrir fins al 21 de desembre. Els treballadors de les botigues dels centres comercials denuncien que aquests establiments també són comerç, i exigeixen reobrir immediatament. “Obrim o morim” és algún dels cartells que portaven els treballadors dels centres comercials. Jordi Casas, portaveu de COMERTIA, ha recordat que: “Nomès Catalunya i algunes provincies espanyoles mantenen tancades botigues de centres comercials arreu d'Europa”. El portaveu del comerciants tambè ha dit que: “S'han invertit més de 3 milions d'euros per aconseguir que els centres comercials siguin llocs sense risc sanitari”. A hores d'ara el centres comercials de Catalunya estàn pendents de la reunió d'avui del PROCICAT que podria autoritzar l'apertura si es garanteixen les ventilacions adequades. Un informe de Protecció Civil es la clau que podria avançar l'apertura del centres comercials abans del 21 de desembre com tenía previst el govern català.