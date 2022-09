Les aules catalanes són un forn

Han començat les classes i la calor no deixa treva a les aules, les queixes per les excessives temperatures van en augment, fins a arribar a superar als 30 graus. El departament d'educació en una mesura d'emergència s'ha compromès a posar ventiladors. Parlarem amb la portaveu sindicat USTEC, Iolanda Segura.



- Serà suficient amb els ventiladors?



Menys és res, com a mínim tenim alguna cosa, és un primer pas, però no seran suficients. El que s'ha de fer és una planificació amb urgència i prioritzar tot aquest tema. Hem de tenir en compte les temperatures que solen haver-hi per aquestes dates i que cada vegada hi ha més onades de calor. S'han de prendre mesures definitives i no a trossets que el que fan és solucionar una mica el problema. A més a més, no arriba a tot el centre, només on ells consideren que fa més calor.



- El problema energètic de les aules comença a ser una qüestió prioritària.



Les situacions que vivim a dins dels centres educatius és bastant precària. Fa molts anys que no s'inverteix en infraestructures, com ja se sap l'educació està infrafinançada i no s'inverteix, les calefaccions van malament o no poden estar obertes perquè no arriba el pressupost. És un autèntic drama i hauríem d'anar recollint els milers de casos.



- Hi ha alguna proposta per donar un remei?



Donar suport i invertir. Si insistim que s'ha d'anar cap al 6% és perquè estem demanant el mínim que va marca la llei, de fet hauria de ser més perquè les necessitats han crescut, però ens conformem amb aquesta xifra, ja que cobriria totes aquestes despeses.