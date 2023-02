Les aplicacions d'IA amenaçan la creativitat?

La intel·ligència artificial (IA) és una tecnologia en constant evolució que ha transformat molts aspectes de la societat i de les nostres vides.

Mentre que molts veuen aquesta tecnologia com una eina poderosa per a la millora de la productivitat i la solució de problemes complexes, altres temen que la IA pugui amenaçar la creativitat humana.

D'una banda, la IA pot ser utilitzada per a generar obres d'art i música, o per a crear dissenys i solucions innovadores en una àmplia varietat de camps.

Això és possible gràcies a la seva capacitat per a aprendre i imitar el comportament humà, i per a crear noves solucions a partir de dades i patrons existents.

Això podria ajudar a la creació de noves obres d'art i solucions innovadores, que d'altra manera serien impossibles de realitzar sense l'ajuda de la IA.Però, d'altra banda, hi ha aquells que creuen que la IA posa en perill la creativitat humana, ja que pot ser usada per a reemplaçar a artistes i dissenyadors, o per a limitar la imaginació i la innovació en aquestes àrees.

Això podria suposar una pèrdua per a la societat, perquè la creativitat humana és una font important d'innovació i de bellesa, i és una part fonamental de la cultura i la identitat humana.A més, hi ha un debat sobre si la IA pot realment ser creativa. Mentre que la IA és capaç de generar obres d'art i música, molts argumenten que això no és realment creativitat, ja que la IA està limitada per les seves programacions i les dades que li són proporcionades.

La creativitat humana, en canvi, és una combinació d'imaginació, intuïció i experiència, que no es pot imitar o replicar completament mitjançant la tecnologia.

En conclusió, la IA és una eina poderosa que pot ajudar a la creació de noves obres d'art i solucions innovadores, però també pot posar en perill la creativitat humana si es considera un reemplaçament per a artistes i dissenyadors. És important que segueixi havent-hi un debat obert sobre aquest tema i que es busquin maneres de maximitzar els avantatges de la IA sense perjudicar la creativitat humana.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el professor d'Harvard, del MIT de Boston i catedràtic d'AEDA en IA, Brian Subirana (àudio).

Per cert, i per ser honestos, aquest article està escrit per una IA.