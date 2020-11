Les aigües fecals poden servir per controlar el coronavirus?

L’estudi de les aigües fecals indica que la circulació del virus continua sent molt alta a Catalunya.Avui hem parlat del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb Lluis Coromines, investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua i un dels coordinador del projecte de recerca ‘Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals’. És el que es desprèn de l’anàlisi setmanal que fa l’Institut Català de Recerca de l’Aigua de les restes de 45 depurades distribuïdes per tot el territori. Les zones amb més presència del virus són el Barcelonès Sud, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, el Gironès, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, l’Alt Urgell, l’Alt Penedès i el Priorat. Els investigadors ha assegurat que actualment la circulació del virus és estable en la meitat de depuradores. L’altra meitat mostren unes variacions tan petites que no se’n pot extreure cap conclusió. Ara estem veient una certa tendència a l’estabilitat. En alguns casos hi ha una lleugera disminució o augment, però no és rellevant. Continuem en una situació greu .Aquesta anàlisi ofereix un factor més a tenir en compte per Salut i el Procicat a l’hora de prendre mesures sobre la pandèmia. Els investigadors alerten que les tendències que s’observen són aproximades per diversos motius: no tothom excreta el virus en la femta i, en canvi, molts infectats, després de donar negatiu, continuen fent-ho. Una persona infectada pot estar excretant virus en la femta fins molt després de donar negatiu. La iniciativa es va posar en marxa al juliol i la impulsen l’Agència de Salut Pública i l’Agència Catalana de l’Aigua. El mapa de l’evolució de la presència del virus en les aigües residuals es pot consultar a Sarsaigua.icra.cat .