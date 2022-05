Les agressions a funcionaris de presons van cada cop a més

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha admès que "cal millorar els recursos" a les presons després de l'agressió de l'intern perillós a cinc funcionaris de Brians 2.

La consellera precisa, però, que la millora no sempre ha de passar "per més hores i sou" sinó per "reestructurar o repensar" tot allò de ja què disposa el sistema penitenciari per millorar-ne "l'eficiència", donant també "més formació" als funcionaris.

En paral·lel, concreta que "cal sofisticar cada cop més la seguretat" per avançar cap a la "contenció zero". Ciuró, que ha agraït el "coratge i la fermesa" dels funcionaris a qui l'intern perillós va agredir, ha dit que el Departament ha traslladat el pres a Quatre Camins i ja ha posat denúncia als jutjats de Martorell.

L'agressió que ha deixat cinc funcionaris de presons ferits va passar aquest diumenge al matí. L'intern, que està empresonat per haver comès tres homicidis a Barcelona, va agredir els funcionaris quan es disposaven a canviar-lo de lloc per poder reparar l'intèrfon. Es trobava a la cel·la del Departament Especial de Règim Tancat (DERT) de Brians 2.

L'intern va donar cops de puny i puntades de peu als funcionaris, i fins i tot, els va agredir amb una reixeta de ventilació. Arran de l'atac, tres d'ells van necessitar ser traslladats a un centre sanitari; els altres dos, que tenien ferides més lleus, van ser atesos des dels serveis mèdics del mateix centre penitenciari.

La consellera de Justícia ha volgut agrair aquest dilluns "el coratge i la fermesa" dels funcionaris i els ha mostrat "tot el suport" del Departament.

Lourdes Ciuró ha explicat que l'intern perillós ja s'ha traslladat a una altra presó -en concret, a Quatre Camins- i que, en paral·lel, el Departament ha interposat una denúncia als jutjats de Martorell i donarà "tota l'assistència lletrada" als funcionaris ferits.

Ciuró ha explicat que el Departament tenia constància que el pres havia comès "delictes greus", i que en alguna ocasió havia tingut "alteracions de la personalitat". La consellera ha concretat que el trasllat a Quatre Camins obeeix a raons "regimentals", amb l'objectiu "de canviar la rutina" a l'intern per abordar "la realitat des d'una altra perspectiva".

"Es busca treballar de manera diferent, perquè si fem el mateix, farem que passin coses iguals", ha concretat. "Parlem d'un intern que es trobava al mòdul d'aïllament amb un perfil conflictiu, que necessita un excés de zel", ha dit Lourdes Ciuró.

"Respondre ràpidament"

La consellera de Justícia ha dit que, davant d'un atac com aquest, allò que cal és "respondre ràpidament" per "garantir la convivència dels altres presos i els funcionaris".

I aquí, ha subratllat que "la seguretat al treball és per a tothom", recordant l'aplicació de la nova circular sobre els mitjans d'immobilització, que té com a objectiu avançar cap a la "contenció zero"; precisament, per donar més seguretat als funcionaris.

En aquest punt, Lourdes Ciuró ha avançat que aquesta mateixa setmana Brians 2 tindrà la primera cel·la encoixinada de totes les presons catalanes, amb l'objectiu que aquells interns que estiguin alterats "es desescalin ells mateixos".

"Estem fent actuacions cada dia, abordant la realitat de les presons, amb l'objectiu d'optimitzar recursos i sofisticar cada cop més la seguretat", ha reiterat.

La consellera de Justícia ha admès que "hem de millorar els recursos que hi ha" a les presons catalanes. Però també ha precisat que això no sempre passa per posar-n'hi més o "s'acaba amb més hores i sou". Sinó que també passa per "reestructurar o repensar" tot allò de què ja disposa el sistema penitenciari "per millorar-ne l'eficiència".

Garantir la seguretat

"Des del minut zero nosaltres ens hem posat a garantir la seguretat a les presons, però això també ens interpel·la a tots", ha dit Ciuró. "Hem de fer un esforç perquè la ciutadania, la societat, conegui què passa a les presons, perquè no podem seguir mirant cap a una altra banda", ha concretat la consellera de Justícia.

Per això, Ciuró ha subratllat que, dins les tasques que porta a terme el Departament, una de les prioritats és "visibilitzar i prestigiar" la feina dels funcionaris, donant-los també més formació.

"Hem de pensar que són gent que a vegades han de fer de bomber, de metge o de psicòleg; els hem de donar la màxima formació possible", ha dit. "Seguim millorant cada dia l'atenció a les presons, posant les persones al centre d'aquesta atenció", ha conclòs la consellera de Justícia.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el responsable d'UGT Catalunya presons, Jordi Bremer (àudio).