Les aerolínies poden fer el que els doni la gana amb catorze dies d’antelació

Retards, cancel·lacions, vagues, overbooking... viatjar en avió és un privilegi, però també es pot convertir en un autèntic malson. De fet, les companyies aèries tenen un marge gairebé infinit per modificar l’horari, canviar de dia o directament anul·lar un vol si ho fan amb, com a mínim, amb catorze dies d’antelació.

Amb dues setmanes de marge, les aerolínies poden fer, bàsicament, “el que els dona la gana”. Així ho ha advertit Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic. “La legislació europea permet a les companyies fer el que vulguin amb qualsevol vol, sempre que sigui amb catorze dies d’antelació”, ha remarcat.

Com s’explica que l’aeri sigui un sector tan consentit i protegit?

El problema, segons Dan Miró, és de legislació: “existeix un lobby fortíssim”. “És un sector hiperregulat, però les companyies, contínuament, argumenten circumstàncies sobrevingudes que, com és evident, no ho són”, ha denunciat. En aquest sentit, Miró reconeix que els tribunals tenen acumulades “milers” de demandes contra aerolínies.

A més a més, l’advocat també ha alertat que ja està havent-hi moltes cancel·lacions i retards Unit, ha anunciat que cancel·larà un de cada i que aquest estiu “pot passar qualsevol cosa”.

Els problemes que es poden generar no són de personal, el problema és que les companyies aèries haurien de parar la màquina d’ingressar diners perquè ja saben que no poden assumir tants vols”, ha destacat Miró.

Així doncs, si hi ha col·lapse als aeroports serà perquè les aerolínies han continuat venent bitllets sense cap límit tot i saber que “no tenen capacitat per executar-los ni infraestructura per planificar-los”.

L’‘overbooking’, una pràctica inevitable

Segons Dan Miró, l’ overbooking, que es dona quan les companyies aèries venen més bitllets que els llocs que té l’avió –i, per tant, hi ha passatgers que s’han de quedar a terra–, és inevitable. “No hi ha manera d’evitar-lo a menys que tinguis alguna condició, com una invalidesa, que et doni preferència”, ha sentenciat.