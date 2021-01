Les aerolineas pressionen per a crear un passaport de vacunació europeu

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb el president de ACAVE, ASSOCIACIÓ CATALANA D'AGENCIES DE VIATGES, Martí Serrate, a propósit de la llista de països on no es pot viatjar a causa del covid-19 i tambè del passaport europeo de vacunació. Brussel·les vol fer un pas més per evitar que els contagis s'escampin per Europa. Ha proposat que es limitin els viatges als països on hi ha més de 500 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants, com seria el cas d'Espanya, amb 828 casos. La Comissió Europea desaconsella anar-hi, si no és per algun motiu essencial. La màxima preocupació són les noves variants del SARS-CoV-2. No es té la certesa que agreugin la malaltia, però sí que són molt més transmissibles. Es propaguen entre un 50 i un 70% més. Això ha disparat els índexs de contagis a molts racons d'Europa i Brussel·les ho vol fer visible. Per viatjar, doncs, caldrà una PCR negativa de 72 hores de vigència com a màxim i complir una quarantena. Als governs, la comissió els demana que extremin les mesures per afinar la traçabilitat dels que entrin a cada país per controlar possibles brots. Amb aquestes mesures, Brussel·les vol evitar de totes totes un tancament de fronteres. Això, de moment, no s'ho planteja ni com a últim recurs. El Ministeri de Sanitat ha notificat 93.822 nous casos de coronavirus durant aquest cap de setmana, la qual cosa suposa la pitjor xifra de contagis confirmats en un cap de setmana des de l'inici de la pandèmia. Si vols recuperar aquesta entrevista entra a cope.es/barcelona .