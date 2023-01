Les addiccions a videojocs es van quadruplicar durant el 2022

Incrementa l'abús que es fa de la tecnologia, concretament dels videojocs. De fet, l'Hospital de Bellvitge ha conclòs què és una situació greu, ja que les consultes per l'ús excessiu dels videojocs durant el passat 2022 es van quadruplicar. Parlarem amb la psicòloga clínica Susana Jiménez, cap de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigadora de l'IDIBELL.



- Hi ha algun motiu perquè passi això?



La veritat és que a nosaltres també ens hem quedat sorpresos i sí que és veritat que les consultes anaven la més i que durant l'any passat aquesta mena de consultes cada vegada eren més freqüents, sobretot en nois adolescents. Ells mateixos ens explicaven a les consultes que van començar Aquest ús excessiu de videojoc durant el confinament. Quan busquem les causes mai ens hem d'enfocar en un únic factor, ja que sempre és la suma i la interacció de diferents factors com poden ser aspectes de personalitat emocionals, però el confinament va ser una situació excepcional on els adolescents es van veure sense la possibilitat de relacionar-se amb els seus amics o companys de classe quan és tan important en aquesta etapa evolutiva. Per tant, aquesta situació va afavorir aquest increment de l'ús dels videojocs.



- Afecta principalment a nois?



Sí, sí mirem les taxes a la nostra unitat, un 89,7% d'aquestes consultes eren nois i un 10,3% noies.



- Quan parlem de xarxes socials i d'aspecte d'imatge, afecta més a les noies?



Sí, això és el que passa. També s'està detectant (tot i que encara hi ha pocs estudis de videojocs en noies) que cada vegada arriben més noies a les consultes, però ni punt de comparació amb els nois. En el cas de les noies potser presenten una autoestima baixa, insatisfacció corporal, problemes emocionals, és a dir, hi ha com una mena de característiques diferencials.