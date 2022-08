Les addiccions a les pantalles augmenten a l'estiu

La Diputació de Barcelona, a través del Centre SPOTT, ha llançat una petita campanya per recordar a tothom la necessitat d’adoptar bons hàbits en relació a l’ús de pantalles també durant l’estiu, en previsió del risc d’incrementar el consum de continguts a través dels canals digitals donada la disponibilitat de temps lliure, i el consegüent risc de desenvolupar un ús problemàtic i/o adicions a les pantalles.

En relació a adolescents atesos per addicció a les pantalles, al 2021 es va registrar una disminució del 30% dels casos durant els mesos d’estiu i un augment del 44% dels casos durant els mesos de setembre i octubre.

La tornada de vacances d’estiu sol coincidir amb un increment en la detecció de casos d’usuaris amb problemes d’ús problemàtic i d’addicció a les pantalles, segons recullen els indicadors del Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona, cada tardor.

Per anticipar-se a aquesta tendència, des de la Diputació de Barcelona es promouen missatges preventius de bons hàbits als entorns familiars per aprofitar les vacances i evitar sobre-exposicions a les pantalles.

Pel que fa al perfil d’usuaris amb addicció a les pantalles, l’edat d’inici al tractament és de 14 anys (nois 13,3 anys i noies 14,5 anys).

El percentatge per sexe: 95,65% nois i 4,35% noies. Pel que fa a l’abús principal relatiu a pantalles, en els nois és bàsicament en videojocs i en les noies en xarxes socials. En aquests casos es dona una patologia dual del 75%.

D’altra banda, respecte a addiccions a drogues, el centre va registrar un 30% de nous casos durant els mesos d’estiu i un augment del 38% dels casos durant els mesos de setembre i octubre. L’SPOTT ha atès 2.176 usuaris de 12 a 21 anys des de de l’inici 2005 fins al 30 de juny 2022.

El SPOTT és un servei de la Diputació de Barcelona que ofereix atenció especialitzada gratuïta a joves de 12 a 21 anys, així com a les seves famílies, per prevenir, detectar i tractar l’ús problemàtic i l’addicció a les pantalles i a les drogues. El Servei també ofereix material divulgatiu adreçat a les famílies per a un ús saludable de les pantalles.

Gaudir amb plenitud les vacances

L’estiu i les vacances són una bona oportunitat per connectar amb l’entorn, les amistats i la família, canviar d’hàbits, gaudir, organitzar i compartir activitats offline, reduint i fixant horaris en l’ús de les pantalles.

En aquest sentit, el Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona recorda els beneficis físics i emocionals d’aprofitar el bon temps i visitar indrets d’interès, fer sortides saludables a la natura i gaudir de l’aire lliure.

En relació a les dinàmiques familiars, recomana identificar interessos comuns per compartir, promoure rutines saludables dins de casa, acordar un horari de tasques diàries, promoure activitats conjuntes, etc.

És important buscar i gaudir de propostes interessants per compartir, tot reduint i regulant el temps d’ús a les pantalles per assegurar viure amb plenitud l’estiu i les vacances.

L’objectiu és evitar perdre l’experiència de les pròpies vacances per sobre-exposició a les pantalles i a les experiències alienes.

L’equip terapèutic que integra el Centre SPOTT recorda que “de l’estiu recordarem l’experiència, els llocs que hem visitat, on hem anat a menjar, anècdotes i situacions que ens han succeït, però no els missatges, ni la partida del joc, ni el vídeo que hem visionat”.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la psicòloga del centre SPOTT, Sònia Fernández (àudio).