L'empremta dactilar pot determinar el risc de patir esquizofrènia

Investigadors de FIDMAG Germanes Hospitalàries i de l'àrea de Salut Mental del CIBER (CIBERSAM) han dut a terme un estudi multicèntric, realitzat en la xarxa d'hospitals de la Congregació de Germanes Hospitalàries a Espanya, que ha provat la fiabilitat de l'ús de les empremtes dactilars com a marcador del risc de patir esquizofrènia.

En concret, els resultats de la recerca, publicats recentment en la prestigiosa revista Schizophrenia Bulletin, demostren que, mitjançant l'ús d'algorismes avançats d'intel·ligència artificial, s'aconsegueix una fiabilitat del 70% a l'hora de discernir entre empremtes dactilars de persones amb esquizofrènia i empremtes dactilars de persones sanes.

Això indica que l'ús de l'empremta dactilar com a marcador de risc de la malaltia pot ser una eina fàcil d'usar i fiable, tant per a detectar-la de manera instantània com per a determinar la seva futura aparició, atès que els patrons dermatoglífics, una vegada formats, són estables al llarg de la vida.

“La població diana per a realitzar aquesta prova estaria formada, d'una banda, per les persones que comencen a tenir símptomes o que es presenten en urgències amb un primer episodi psicòtic i, per l'altre, per persones amb risc genètic significatiu”, explica Raymond Salvador, investigador principal.

La metodologia utilitzada es basa en escaneig dels dits dels pacients, en concret, el model que va emprar simultàniament imatges dels dits polze esquerre, índex i cor va ser el que va aconseguir una major precisió (70%).

A continuació, es duu a terme un processament de les imatges obtingudes mitjançant l'algorisme, perquè aquest determini les probabilitats de risc de patir la malaltia analitzant patrons d'alta complexitat.





Intervenció primerenca: millor pronòstic i evolució de la malaltia

La predicció primerenca del risc abans que es desenvolupi la malaltia resulta clau per a aconseguir un millor pronòstic i evolució de la malaltia.

“El diagnòstic definitiu de l'esquizofrènia requereix un mínim de sis mesos i sovint els seus símptomes es confonen amb els altres malalties de salut mental, com el trastorn bipolar”, assenyala l'investigador de FIDMAG Germanes Hospitalàries i del CIBERSAM. “Per això és tan important aquesta troballa, ja que permetrà orientar el tractament de manera precoç”, afegeix.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la investigadora del FIDMAG Germanes Hospitalàries, María Ángeles García -León (àudio).