L'electrònica tindrà tres anys de garantia a partir de l'1 de gener de 2022

El termini de garantia dels productes passa de 2 a 3 anys per als productes venuts a partir de l'1 de gener de 2022, i els fabricants hauran d'assegurar les peces de recanvi dels seus productes durant 10 anys, i no durant 5 anys, com fins ara. Són bones notícies per als consumidors i OCU t'aconsella esperar a l'entrada en vigor si compraràs algun electrodomèstic, un aparell tecnològic o un vehicle.

La modificació de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, que entra en vigor a principis del pròxim any, recull una vella petició d'OCU: l'ampliació dels terminis de la garantia. Aquesta mesura, que des d'OCU aplaudim, suposa un pas endavant en la sostenibilitat i *reparabilidad dels articles. Per això, és aconsellable esperar que estigui vigent abans d'embarcar-se en la compra de productes duradors, com a electrodomèstics, televisors, vehicles, etc.

Reparar millor que reemplaçar

"En OCU ho tenim clar: els usuaris tenen dret a reparar els productes i és un gest bàsic de consum sostenible, encara que no sempre li ho posen fàcil. Nosaltres apostem per sostenibilitat i durabilitat, i fruit d'això és la nostra iniciativa contra l'obsolescència prematura dels productes.

L'ampliació del termini de disponibilitat dels recanvis fins a 10 anys va en línia amb l'Agenda Europea del consumidor i facilitarà la transició ecològica cap a un consum més sostenible." Ens explica Enrique García, portaveu d'OCU.





Més garantia, més drets

Tots els béns de consum durador tenien, per llei, una garantia de dos anys. A més, els fabricants estaven obligats a garantir l'existència de les peces per a poder reparar-los, durant almenys els 5 anys següents a la data en la qual el bé deixés de fabricar-se.

La nova norma a punt d'entrar en vigor amplia aquests terminis:

La garantia legal dels productes passa a ser de 3 anys.

L'obligació de mantenir l'existència de peces de reparació i d'un servei tècnic adequat s'estén a 10 anys a partir de la data en la qual el producte deixi de fabricar-se.

Una altra novetat molt interessant per als consumidors és la relativa a la càrrega de la prova: s'amplia de 6 mesos a dos anys el període en el qual el consumidor no necessita demostrar la falta de conformitat del producte, una cosa molt més favorable per als consumidors. Aquestes són peticions que OCU porta fent molt temps, per la qual cosa aplaudim aquesta mesura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una adaptació del Dret Europeu

Amb aquestes mesures, entre altres, s'incorpora al Dret Espanyol la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019,relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns, que havia de transposar-se al nostre ordenament abans de l'1 de juliol de 2021 (els canvis entren en vigor l'1 de gener de 2022) per a mantenir l'aposta europea per la sostenibilitat i racionalització del consum inclosa en l'Agenda Europea del Consumidor.

Per a OCU, aquestes mesures, tan necessàries, han d'anar encara més enllà, i completar-se amb altres com la creació d'un Índex de reparabilitat dels productes, que orienti l'elecció dels consumidors cap a productes més duradors.

En vigor en 2022

La nova normativa s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2022 per als productes venuts a partir d'aquesta data. Des d'aquest moment, el termini de garantia serà de tres anys per a qualsevol mena de producte, i de dos per al subministrament de continguts o serveis digitals en tant que la trasposició conjunta de la Directiva UE 2019/770 de serveis digitals amplia l'aplicació dels drets dels consumidors a aquests també contractes. Tingues-ho en compte si has de fer alguna compra important.

Les modificacions en la norma, que inclou interessants novetats per als consumidors, van ser publicats en el BOE del 28 d'abril de 2021.