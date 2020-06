¿Es legal cobrar un suplemento covid en los bares y restaurantes?“No, es tan ilegal como cobrarnos por cumplir la legislación que prohíbe las barreras arquitectónicas”. Así de claro ha hablado hoy en Herrera a Cope Catalunya Andorra, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción. El gobierno español prohíbe a los bares y restaurantes cobrar ningún recargo por la limpieza de mesas y otras medidas sanitarias derivadas del coronavirus y lo hace en una nota informativa, del Ministerio de Consumo, en la que aclara que el recargo o suplemento que se esta dando a conocer cómo “Tasa Covid” es una práctica ilegal.

FACUA SE AVANZÓ AL MINISTERIO DE CONSUMO

FACUA-Consumidores en Acción y había advertido esta semana de que cobrar un suplemento por los gastos ocasionados por el covid-19 es ilegal. Rubén Sánchez lo ha explicado con estas palabras: "Un número creciente de establecimientos de distintos sectores de actividad, con la excusa de que tienen una subida en sus gastos como consecuencia de adoptar las medidas dictadas por el Gobierno, están aplicando lo que denominan recargo, tasa o suplemento covid a los usuarios".Para la organización de consumidores, "cobrar en un bar un recargo por las medidas que tienen que llevar a cabo para evitar la propagación del coronavirus, como el hecho de que sus trabajadores lleven mascarillas, resulta tan ilícito como que antes de la pandemia cobrasen un extra por limpiar la mesa o por el hecho de que los camareros lleven un uniforme".

CON O SIN INFORMACIÓN PREVIA, LA TASA COVID ES ILEGAL

Además, FACUA recuerda que el hecho de que se informe a los usuarios de la existencia de este recargo no lo convierte en legal: " Exista o no información previa, no tiene por qué pagarse el suplemento y, además, es aconsejable realizar una fotografía del cartel o recibo donde se indique su aplicación para proceder a denunciarlo ante la autoridad de protección al consumidor de la comunidad autónoma".De esta manera, FACUA considera que los locales de restauración o cualquier otro servicio estarían cargando al consumidor un "recargo abusivo" y recuerda que el artículo 89.4 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias señala como cláusula abusiva "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados".