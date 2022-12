L'educació tornarà a la vaga a finals de gener

La vaga d'educació del gener vinent ha generat una gran expectació i debat en el món educatiu i en la societat en general. Els sindicats de docents i estudiantils han convocat a aquesta vaga per a exigir al govern una sèrie de mesures encaminades a millorar la qualitat de l'educació i a garantir uns drets més justos per a tots els estudiants.

Entre les reivindicacions dels convocants destaca la necessitat d'augmentar el pressupost destinat a l'educació, tant en l'ensenyament públic com privada, per a poder millorar les condicions de treball dels docents i la qualitat de la formació dels estudiants. Així mateix, es demana una major inversió en infraestructures escolars i en material didàctic.

Una altra de les demandes és la millora de les condicions laborals dels docents, especialment pel que fa a l'estabilitat en l'ocupació i a la remuneració.

Els professors porten anys denunciant la precarietat en la qual es troben molts d'ells, amb contractes temporals i salaris que no sempre estan concordes a la seva dedicació i esforç.

D'altra banda, els sindicats també exigeixen al govern una major inversió en programes de suport als estudiants amb necessitats especials o amb dificultats econòmiques, a fi de garantir una igualtat real d'oportunitats i una educació inclusiva per a tots.

La vaga d'educació del gener vinent ha generat una gran polèmica, i mentre alguns sectors la secunden plenament, uns altres la critiquen per considerar-la una mesura poc adequada per a resoldre els problemes del sistema educatiu.

Sigui com sigui, la veritat és que l'educació és un dret fonamental i un bé imprescindible per al desenvolupament personal i col·lectiu de qualsevol societat, i és fonamental que s'inverteixi en ella de manera adequada per a assegurar la seva qualitat i eficiència.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat d'educació USTEC, Iolanda Segura (àudio).