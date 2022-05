L'educació continua en peu de guerra

Els sindicats educatius han anunciat aquest dijous quatre noves jornades de mobilitzacions que combinaran la vaga de tot el dia amb aturades de 8 a 10 del matí.

Així, hi haurà vaga els dies 25 de maig i 9 de juny i aturades parcials el 17 de maig i el 2 de juny. S’alternaran els dos tipus de mobilització.

Els sindicats, que segueixen demanant la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray, no descarten convocar una vaga indefinida si consideren que el Departament d’Educació no es mou prou. La principal reivindicació és que es redueixi una hora lectiva a la setmana per a tot el professorat.

Els sindicats Ustec, CCOO, Intersindical-CSC, UGT, USOC, CGT i el de professors de Secundària consideren que el Departament no ha fet prou passos per arribar a acords, sobretot en la seva proposta de reduir una hora lectiva a la setmana, que Educació només proposa inicialment per a Educació Primària, i els sindicats volen també per a Secundària al mateix temps.

Yolanda Segura, d'Ustec, i Marga Romartínez, de CCOO, consideren que aquesta hora de més a la setmana, imposada durant les retallades, s'ha de revertir a tot el professorat per igual, perquè se'ls va imposar a tots alhora.

Segons elles, hi ha diners per fer-ho, ja que el Departament ha calculat que el cost d'avançar el calendari al setembre i fer activitats gratuïtes a les tardes per a tots els alumnes costarà 40 milions d'euros en comptes de 12. De fet, la queixa contra l'avançament de l'inici de curs es manté, però no és prioritària.

Romartínez ha explicat que aquesta hora lectiva menys servirà als docents per fer feines de coordinació interna i externa, preparar classes i altres tasques que revertirien, segons ella, en una millor qualitat educativa.

Això suposaria també haver de contractar uns 2.000 professors més, cosa que tindria un cost d'uns 170 milions d'euros.

Els sindicats admeten que els docents han fet esforços econòmics amb les vagues de les últimes setmanes, i com que no descarten anar a la vaga general, al juny o al setembre, volen "no carregar" el professorat i agafar aire per a noves mobilitzacions.

Compten amb el fet que, segons ells, ara tenen "més força" i unitat dels docents, que estan "més bolcats" que mai en les mobilitzacions per fer sentir la seva veu.

"Volem trencar l'aparença de normalitat", "la lluita no ha acabat", ha dit Miquel González, de la CGT. De fet, Carles Viñallonga, d'USOC, recorda que el Departament s'ha estalviat bastants diners amb salaris pels dies de vagues anteriors i ha demanat que aquests diners puguin servir per revertir les retallades de fa anys, algunes de les quals encara duren.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu del sindicat de professors de secundària ASPEC, Xavier Massó (àudio)

