L'aventura de ser empresari a Catalunya

Com és de difícil muntar una empresa avui dia? Ser emprenedor i muntar la teva pròpia empresa no és fàcil. Un problema tòpic i que cada vegada es converteix en una tasca més difícil, és tota la paperassa per muntar-la. Parlem amb un empresari veterà, FulgencioCerón d'Ilerda Serveis S.A., una empresa de neteja creada l'any 1988.



- Com va començar la teva empresa?



No vaig ser jo el que va tenir la idea, la veritat és que no tenia cap pensament de muntar una empresa. Era venedor a Granollers, per tota la comarca de Lleida, alguna part de Barcelona i Andorra. M'ho servien tot des de Granollers (Barcelona), però va haver-hi una època que només servien quan podien o no donaven un bon servei i em van comentar que busques distribuïdors, ho vaig fer i em va anar molt bé, però al cap d'un temps hi havia masses distribuïdores i em van comentar perquè no em feia distribuïdor i em van ajudar. Vaig buscar un magatzem de 300 m quadrats, vaig contractar a un comptable, a un mosso de magatzem i un repartidor i com tenia una gran cartera de clients, a poc a poc vaig anar fent.



- Una de les parts fonamentals va ser aquesta carrera de clients?



Si, la majoria de la competència anava darrere meu perquè anés a treballar amb ells.



- La veritat és que t'ha anat molt bé des del 1988 fins a l'actualitat.



Quan vaig començar no m'hagués imaginat arribar fins on estic ara. No és per sort, sinó també per la constància. Vaig començar contractant a un i ara ja som 28 a l'empresa.