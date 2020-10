L’aturada de l'activitat cultural a Barcelona és una altra de les noves restriccions imposades pel govern de la Generalitat, s’ha suspès tota activitat cultural oberta al públic a Barcelona, tant als equipaments municipals com als festivals que depenen de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Un dels esdeveniments que ja s'han anul·lat és la Nit dels Museus, que tradicionalment se celebra al maig i que la pandèmia ja va obligar a ajornar fins al 14 de novembre. A Migdia Cope Catalunya i Andorra us concretem com queden durant les dues pròximes setmanes la xarxa d'equipaments culturals, la celebració d'activitats i els festivals. La programació cultural presencial als centres cívics quedarà suspesa i es mantindrà la programació per mitjans telemàtics. En aquests equipaments s'hi desenvoluparan les activitats previstes en la Resolució: els programes i activitats d'intervenció social i els menjadors de caràcter social. Així com per a l'activitat docent dels centres educatius que ho requereixen. La programació presencial del circuit del Barcelona Districte Cultural i Pantalla Barcelona de tardor queda suspesa temporalment. La xarxa de Biblioteques de Barcelona es mantindrà oberta en la seva totalitat i es limitarà l'activitat dels equipaments al servei de recollida i lliurament de documents reservats prèviament. Es manté també tota l'activitat en línia i la cessió d'espais a centres educatius pera l'activitat col·lectiva i als CAPs per a la campanya de vacunació de la grip. Les fàbriques de creació desenvoluparan l'activitat de les residències de creació i treball intern de residents, així com els entrenaments professionals a un terç de l'aforament i les activitats educatives lligades als centres escolars com ara En Residència, o tallers amb grups bombolla. La xarxa de Museus, sales d'Exposicions, centres de Creació i Arts Visuals i Arxius municipals restaran oberts en el seu horari habitual però amb una reducció de l'aforament a un terç de la capacitat dels espais. Durant el període que duri la restricció queden anul·lades totes les activitats culturals associades a l'activitat ordinària dels centres que comportin assistència de públic, com ara tallers, actuacions o conferències. S'anul·la en el marc d'aquesta restricció la Nit dels Museus prevista per al proper dissabte 14 de novembre. El programa Sala Barcelona edició tardor, coproduït amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, ajorna els concerts previstos per aquest període fins que s'aixequi la restricció. El festival Dau previst per al cap de setmana del 14 de novembre suspèn les activitats presencials programades a la Fabra i Coats i se celebrarà en format virtual. El festival literari Barcelona Novel·la Històrica, tindrà lloc a les dates previstes entre el 9 i 14 de novembre, amb activitats sense públic i retransmeses per streaming. El cicle Cultura Popular als Ateneus mantindrà l'activitat prevista sense públic i serà emesa pel canal Youtube de cultura popular.