L'aturada del sector del transport s'endureix

Hi havia un cert marge per l'esperança per arribar un acord entre els transportistes de fet la ministra Raquel Sánchez va anunciar una bonificació pel gasoil professional en 500 milions d'euros, però no ha agradat a altres federacions d'autònoms i de fet han rebutjat aquesta proposta i han anunciat que sumaran aquesta aturada.Parlarem amb la secretaria general de Transcalit, YolandaRedondo.



- Ahir el govern oferia aquests 500 milions d'euros com ajudar a gasoil per a professionals, quina és la situació ara mateix?



El que s'esperava d'aquesta reunió era molt i sobretot s'esperaven concrecions. Les mesures que ha proposat el govern i que ha pactat amb el comitè nacional són benvingudes, però són insuficients i sobretot falta concreció. Aquestes a mesures han aconseguit 500 milions en bonificacions pel gasoil, però fins al divendres dia 25 no se'ns dirà com es concretaran aquestes mesures. No és només el que s'està assolint sinó que també s'ha pactat amb el govern la devolució del gasoil professional i és una revolució que tenim els transportistes perquè normalment es fa de forma trimestral i s'ha obtingut que siguin mensual. La publicació de la variació del preu del combustible en comptes que sigui mensual volem que passi a ser setmanal per tal de facilitar-nos els transportistes la repercussió d'aquesta variació en el preu del servei.



- En un principi va començar una aturada en sectors minoritaris, però cada cop més es van afegint més empreses, això camina cap a una aturada general?



La FTM què és la confederació que pacta entre Transcalit i la confederació majoritària dintre del comitè nacional, rebutja aquesta aturada tot i que comprenem els motius de la gent en aquesta situació tan complicada i tensa. Comprenem perfectament que la gent hagi decidit aturar-se ,però nosaltres de moment mantenim que hem de continuar treballant i negociant.