L'atur baixa, però no s'estan fent els deures

Aquest segon trimestre de l'any va haver-hi 19,7 milions d'ocupats. Són més d'un milió d'ocupats més que un any abans (+5,7%). Aquest increment serveix per a recuperar el 90% de les ocupacions perdudes fa un any i interromp una sèrie de quatre trimestres consecutius amb destrucció interanual d'ocupació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Javier Blasco, director de l'Adecco Group Institute: “Les dades del segon trimestre han resultat millors dels esperats, la qual cosa assenyala que l'economia es recupera amb vigor. Encara que diversos elements juguen a favor de la continuïtat de la recuperació (avanç del pla de vacunació, millora del turisme internacional, reducció del nombre de persones en ERTO, recuperació de l'economia global i la política súper expansiva del BCE), els riscos continuen sent elevats. El primer d'ells, l'aparició de nous ceps potencialment immunes a les vacunes. Tampoc pot oblidar-se que l'economia global es recupera sobre la base d'estímuls fiscals i monetaris extraordinaris, per la qual cosa no pot donar-se per garantida la seva continuïtat.”.

“Dins de l'extrema dificultat per a fer projeccions, donada la precarietat del context, poden esperar-se que, en el tercer trimestre de 2021 el número d'ocupats arribi a 19,85 milions (677.100 persones més que un any abans; +3,5% interanual)”, avança Blasco.

“Després de cinc trimestres d'increments interanuals, la quantitat d'aturats podria descendir fins a 3,34 milions (379.800 menys que un any abans; -10,2%). La taxa d'atur se situaria en 14,4%, 1,9 punts percentuals per sota que en el mateix trimestre de 2020”, finalitza Blasco.

Catalunya ha tancat el segon trimestre del 2021 amb 478.500 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,28%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques aquest dijous.

L'aixecament de l'estat d'alarma ha deixat una caiguda de l'atur del 4,24% i 21.200 aturats menys respecte del primer trimestre del 2021. L'ocupació s'ha disparat entre abril i juny amb 43.300 feines més (+1,28%) i ja hi ha més afiliats a la Seguretat Social que fa dotze mesos, 189.600 més (5,88%), en concret.

La xifra encara està per sota dels valors precrisi. L'impacte de la covid ha provocat un augment de 5.600 aturats (+1,19% %) en un any, quan encara estava en vigor el confinament domiciliari.

A Espanya, la pandèmia ha provocat que hi hagi 175.900 aturats més que fa dotze mesos, una diferència que encara és més pronunciada si es compara amb el 2019 (+313.200).

En aquest últim trimestre, la taxa d'atur estatal ha baixat fins a 15,26%, lleugerament per sota del trimestre anterior. En línia amb la tendència que s'observa a Catalunya, l'ocupació entre abril i juny ha pujat en 464.900 persones (2,42%) respecte al trimestre anterior a l'Estat.

Les dades de persones sense feina que recull l'EPA, però, no inclouen les persones incloses en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que estadísticament es consideren ocupats seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat.

En aquest segon trimestre s'ha notat una caiguda de les absències a la feina, per una incidència menor dels ERTO, de les vacances i de les baixes per malaltia, ha indicat l'INE. En total, el nombre d'hores treballades ha augmentat un 7,73% en relació amb els primers tres mesos de 2021. El descens d'aquest indicador s'ha anat moderant després de la caiguda pronunciada del 29,8% en el segon trimestre de 2020.

Després del descens històric d'ocupació pel confinament total, els índexs s'han recuperat. El segon trimestre del 2021 s'ha superat la barrera dels 3,4 milions de persones treballant a Catalunya, 43.300 més (+1,28%) que els tres primers mesos de l'any. La dada ja s'acosta als nivells prepandèmics, amb 34.000 treballadors menys que el primer trimestre del 2020.

Després de superar el mig milió d'aturats durant el 2020, aquesta xifra continua la tendència a la baixa del trimestre anterior, i se situa en 478.500 desocupats. Pel que fa a la taxa d'atur, ha baixat sis dècimes però és més d'un punt per sobre que la del 2019. Per sexes, la taxa d'atur entre els homes catalans entre abril i juny va ser del 10,99% (223.200), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 13,69% (255.400).

La xifra és molt més alta entre els joves: el 33,52% dels menors de 25 anys són aturats, un lleuger augment en els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i 54 anys la taxa de desocupació és del 10.73%, gairebé un punt menys que entre gener i març i el dels majors de 55 anys se situa en el 8,93%, un petit descens.

D'altra banda, els aturats de llarga durada han tornat a créixer i ja hi ha 217.000 persones que fa més d'un any que estan inscrites a les llistes dels serveis d'ocupació. En total, el 24.2% de les persones apuntades a les llistes de l'atur (115.800) fa més d'un any que busquen feina i 21.2% del total (101.200) fa més de 2 anys que no treballen.





Anualment, la creació de l'ocupació s'ha repartit entre tots els sectors menys la indústria, que té 17.100 ocupats menys. En comparació amb el segon trimestre del 2020, que ja recull els efectes de la pandèmia, els serveis han guanyat 164.800 treballadors i la construcció, 38.600.





En els últims tres mesos la tendència també ha sigut positiva. En comparació amb el primer trimestre de 2021, els serveis han notat un augment de 41.700 ocupats; la construcció, un increment de 3.300 i l'agricultura també ha vist un increment de 4.000 treballadors. El descens més pronunciat de persones ocupades en els últims tres mesos ha sigut a la indústria (-5.700).