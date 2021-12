L'atenció primària torna a estar molt pressionada pels repunts de contagis covid

Oficialment, estem en plena sisena onada amb diferents característiques gràcies a la vacunació. En aquest moment l'objectiu principal és que el virus circuli el menys possible per evitar futures mutacions. Aquesta sisena onada està pressionant l'atenció primària i produeix una manca de personal en un sector imprescindible. Parlarem amb el vicesecretari de metges de Catalunya i metge de família del CAP Manso de Barcelona, Dr. David Arribas.



- Com està la pressió en els caps de l'atenció primària?



La pressió va paral·lela a l'increment de la inclinació de la corba d'aquesta sisena onada. Cada vegada hi ha més casos diagnosticats i més casos que arriben a l'equip d'Atenció primària. Ara estàvem en un punt on es podia gestionar l'atenció primària més ordinàriament, de forma natural i com abans de la pandèmia, però no han pogut per la falta de recursos i de previsió quan ja sabíem el que passaria. Des de fa setmanes anàvem avisant i exigíem que hi hagués una previsió prèvia.



- S'hauria d'haver implementat el passaport covid abans per poder evitar aquest repunt de contagis?



És el passaport covid, restringir les trobades de tota mena i no només per alguns professionals, fer projeccions per saber que podem aprendre i a on ho hem d'atendre. Després de dos anys de crisi podríem trobar punts específics que siguin compatibles per poder veure aquesta mena de patologia i que aleshores els altres punts poguessin seguir funcionant d'una forma més ordinària. Hem demanat aquesta planificació sistemàticament, es va crear un comitè científic assessor que teòricament era imparcial, tenim una secretaria de salut pública que també es va potenciar per donar sortida a aquests neguits que teníem amb la pandèmia. Hem de treballar tots plegats per intentar de buscar fórmules que atenuïn cadascuna d'aquestes onades i que planifiquin que hem de fer i amb quin avançament ens hem de moure i quines accions hem de dur a terme perquè no es col·lapsi. Sobretot hem d'implementar el personal suficient per poder atendre a la població amb dignitat.