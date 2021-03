L'atenció primària catalana implementa la prescripció social

Catalunya és pionera en la implementació de la prescripció social a l'atenció primària, per saber de què tracta, tenim a la doctora Lourdes Franco secretària del sector primària X de metges a Catalunya.

De què tracta?

<< Donar consells i orientar a la gent cap a associacions o cap a activitats que es facin des de la comunitat on viu. No totes les coses que ens passen són físiques, el que entenem per malaltia és una cosa molt global i moltes coses de les quals ens passen són del nostre dia a dia i de com vivim la vida. Amb la recepta d'un fàrmac l'únic que estem fent és perpetuar el problema i medicalitzar encara més i afegir uns efectes secundaris de la medicació que probablement donarà més problemes que els que hi haurà. Moltes vegades, aquestes prescripcions que han de veure amb la part social, porten un benefici per les persones molt més gran que les pastilles i disminueixen totes les complicacions que poden haver derivat d'això. La persona se sent millor, acompanyada i resol per si sola el problema.>>

Hem de fer més oficials aquestes armes per combatre l'estrès o certa classe d'angoixes?

<<Fer una mica més oficials aquestes armes que ens poden ajudar a l'estrès i l'angoixa com l'esport o passejos. També poder relacionar a la gent gran que està a casa sola perquè se senti més acompanyada o dones amb risc de maltractament lligar-les amb un tipus de xarxa per poder sortir d'aquella situació.>>

Una cosa tan evident perquè sigui tan innovadora. Com és que sa trigat tant a oficialitzar-lo?

<<Ara hem volgut ficar un nom i cognoms, però això ho portem fent a l'atenció primària d'ençà que ho és. Nosaltres ho fem d'una forma normalitzada sense ficar cap etiqueta, però és una cosa que els metges de família portem fent des de sempre.>>