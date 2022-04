L'associació Stop Accidentes posa en marxa la campanya "ves, torna i viu"

El Servei Català de Trànsit preveu que 370.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre dijous a les 15 h i divendres, durant la segona fase de Setmana Santa. Les vies que s'estima que concentraran més mobilitat són l'AP-7, la C-16, la C-17, la C-33, la C-35, la C-65, la C-31, l'A-2, la C-55, l'N-340 i l'N-145. Es posaran 200 quilòmetres de mesures de circulació, regulació i ordenació del trànsit a les dues fases, la sortida i la tornada. Una de les mesures més importants que s'ha incorporat per a aquesta operació sortida és, per exemple, els carrils addicionals i un dispositiu d'informació als conductors per aprofitar al màxim la capacitat de les vies. L'associació "Stop accidentes" posa en marxa la campanya per la prevenció de sinistres viaris. Parlarem amb la Laura Duro, psicòloga de Stop Accidentes.



- En què consisteix aquesta campanya?



Estarà en diferents indrets arreu de Catalunya on tenim instal·lats alguns voluntaris repartits per Barcelona, Lleida i Tarragona. L'objectiu principal de la campanya és sensibilitzar sobre la importància que tots els voluntaris transmetin el missatge a favor de la seguretat viària apel·lant a la responsabilitat individual dels conductors mentre estan repostant benzina, el voluntari s'acosta i dona aquesta informació.



- Ens sensibilitzem més amb l'experiència real de les persones?



Exacte, molts dels voluntaris que participen han patit un accident de trànsit o un familiar que ha perdut a una persona estimada en un sinistre. Per nosaltres és molt important que ningú hagi de patir aquest dolor i les conseqüències que suposa l'impacte d'un sinistre, per això tenim aquesta motivació a l'hora de donar aquests missatges de sensibilització per prevenir qualsevol situació de risc. Es sap que la majoria de sinistres es poden evitar i per aquest motiu és molt important donar consells, entre tots podem evitar-ho.



- L'any passat van morir 1004 persones a les carreteres. Podríem fer un petit repàs per aquests consells?



El conductor ha de revisar el vehicle, els neumàtics, les llums... abans d'emprendre qualsevol viatge. Sobretot utilitzar el cinturó, el casc, apagar el mòbil, les distraccions són un factor de risc que està molt present als accidents, controlar la velocitat, res d'alcohol i drogues.