L'associació de celíacs de Catalunya demana més implicació de les administracions

La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de caràcter permanent que es presenta en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten i que provoca una atròfia de les vellositats de l'intestí prim, afectant per tant, la capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments.

La malaltia celíaca afecta a un 1-2% de la població en els països occidentals. Afecta persones de tots els grups ètnics i és comuna a Europa i Amèrica del Nord, així com a Amèrica del Sud, l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord. També se n’han descrit casos a l’Índia.

La malaltia celíaca afecta tots els grups d’edat, inclosos nens i ancians, i la relació dona/home és de 2:1.

La dificultat del seu diagnòstic fa que el 80% dels casos estiguin encara per diagnosticar, per això entre els metges és coneguda l'expressió "els celíacs no es troben, cal buscar-los".

En l'actualitat, l'únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de per vida d’una dieta estricta sense gluten.

La ingesta de petites quantitats de gluten, com engrunes d'una taula de tallar o torradora, pot provocar danys greus a l'intestí prim. El consum de 50mg de gluten al dia en un celíac provoca danys severs a les vellositats del pacient

Celiaquia VS sensibilitat al gluten no celíaca

A diferència de la celiaquia, en la sensibilitat al gluten no celíaca no media el sistema autoimmune. La persona sensible al gluten presenta els anticossos i els marcadors de susceptibilitat negatius, i les biòpsies duodenals realitzades els han sortit negatives o amb canvis mínims.

Des del punt de vista clínic no es diferencien gaire ambdues condicions, encara que els símptomes de la persona sensible al gluten són sobretot manifestacions extradigestives, com alteracions del comportament, així com dolors d’ossos i articulacions, pèrdua de pes, fatiga crònica i enrampades, entre d’altres.

Menjar fora de casa

El mercat sense gluten està creixent en sofisticació. A mesura que es diagnostiquen més persones amb malaltia celíaca, sensibilitat al gluten no celíaca i Dermatitis Herpetiforme, entre altres patologies que precisen menjar sense gluten per raons mèdiques, la demanda de menjars i serveis de qualitat sense gluten augmenta.

Les xifres mostren que la malaltia celíaca es diagnostica amb un creixement anual del 15%. A més, segons estudis dels principals panels internacionals de consumidors, s’estima que fins a un 9% de la població consumeix productes sense gluten assíduament, mentre que celíacs i sensibles al gluten no celíacs ho fan per necessitat, la resta s’adhereixen a la dieta sense gluten pel convenciment que és una opció més saludable per a ells.

S’estima que la persona celíaca quan surt a menjar fora de casa està acompanyada almenys de dues o tres persones més. Per tant, al mercat potencial de clients que busquen menjar sense gluten (9%) se li ha d’afegir els seus acompanyants

En aquest context, dades de l’Associació Celíacs de Catalunya assenyalen que més de 1.270 restaurants de Barcelona indiquen que tenen opcions sense gluten, però d’aquests, només 79 són realment segurs per a persones celíaques.

Donada aquesta realitat i sota el claim “La celiaquia es combat a taula”, l’Associació Celíacs de Catalunya, en el marc del Dia Internacional de la Celiaquia, fa una crida al col·lectiu de la restauració a obtenir la certificació gratuïta d’aquesta entitat que acredita aquells establiments com a aptes perquè les persones celíaques puguin menjar de forma segura.

Actualment, hi ha 323 establiments (restaurants, obradors...) a Catalunya acreditats per l’Associació Celíacs de Catalunya que ofereixen plats aptes per a celíacs. Constitueixen només un 0,85% del total dels establiments que hi ha a Catalunya, que són 37.0003.

Així mateix, l’Associació Celíacs de Catalunya posa en relleu l’incompliment per part de l’administració catalana de varies resolucions aprovades al parlament per dotar de seguretat a les persones celíaques. En aquest sentit, denuncia l’incompliment de la resolució 552/XI del Parlament de Catalunya sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques,.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem aprlat amb el tecnòleg dels aliments i responsable del departament tècnic de l'associació de celíacs de Catalunya, Cristóbal Pérez (àudio).