Las personas con psoriasis solo pueden recibir la vacuna de Pfizer o Moderna

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha asegurado que las mejores vacunas frente a la Covid-19 para pacientes con psoriasis son las de ARN mensajero. Hoy en Herrera a Cope Catalunya hablamos del tema con la doctora Isabel Belinchón, coordinadora del Grupo de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología. La AED recomienda que estos pacientes inmunodeprimidos reciban información sobre qué tipo de vacuna anti-COVID-19 es aconsejable y cuál no. "Hay un consenso de que no es conveniente administrarles vacunas de virus atenuados, por su estado inmunodeprimido debido al tratamiento", detallan desde la ADN , que reitera que lo más recomendable es inocularles vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer/BioN-Tech, que codifica la proteína S encapsulada en nanopartículas lipídica. "Ni esta ni la de Moderna, con un desarrollo muy similar, presentarían a priori problemas para los pacientes inmunodeprimidos", ha señalado. En cambio, los dermatólogos consideran que no se deberían recomendar, a los pacientes con psoriasis en tratamiento activo, otras basadas en virus atenuados, si es que alguna se distribuyese en la UE. "En el caso de usar vacunas con virus atenuados, las guías ya establecen periodos de suspensión de los diferentes tratamientos inmunomoduladores", afirman los dermatólogos. Asimismo, en cuanto a tratamientos inmunosupresores y Covid-19, la Academia dice que "no hay datos que indiquen que aquellos pacientes con psoriasis inmunodeprimidos por su tratamiento, si se infectan por el nuevo coronavirus, vayan a sufrir un mayor riesgo de desarrollar una COVID grave". En cambio, avisa de que, si los pacientes están mal controlados, o han decidido por su cuenta dejar el tratamiento en esta pandemia, el riesgo podría aumentar. "Existen publicaciones que apuntan a que pacientes con mal control de su estatus inflamatorio puedan tener más complicaciones cuando se infectan por el nuevo coronavirus", añade la doctora.