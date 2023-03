Las fiestas de TikTok en los Búnkers

Estos días hay un amplio despliegue policial en los búnkers del Carmel para impedir que se produzcan tipos de fiestas. Unas fiestas que ya empezaron hace unos años y que cada vez van a más, ya que se promocionan en Tik Tok. Los vecinos del barrio están viviendo una situación de insostenible.

Hace unos días, una veintena de agentes de la Guardia Urbana se desplazaba hasta la zona, con unas seis furgonetas policiales, algunas antidisturbios, para controlar los accesos con regulación del tráfico y prohibiendo la entrada a no residentes si no hay plazas de aparcamiento libre pero parece que la situación no ha cesado. Éste es un dispositivo que suele ser más habitual durante los meses de verano, pero que ya se está aplicando ahora.

Armand Navarro es un vecino de la calle Gran Vista (debajo de los Búnkers) que nos explicaba que todos los vecinos están sufriendo mucho. Y es que esto, de paso, está creando mucha inseguridad en la zona, y los vecinos no pueden vivir tranquilos por hechos tan impactantes.

El propio Armand, asegura, parece vivir en un lugar sin ley: Todo el mundo hace lo que quiere cuando, en principio, está prohibido beber en la vía pública en Catalunya.