Las familias inquietas por las PCR

Familias con hijos en edad escolar denuncian que no se los permite acompañar el menor en caso de que se los haga una prueba PCR en la escuela. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la psicóloga Elena Crespi ha denunciado los hechos: "Los niños tienen derecho a estar acompañados".

LAS FAMILIAS NO DEBEN PERMITIR PRUEBAS MÉDICAS A NIÑOS SIN UN FAMILIAR

Algunos centros se han avenido que un adulto acompañe los niños en el momento de la prueba, pero otros alegan que las autoridades no lo permiten. Unidades móviles sanitarias han empezado a hacer pruebas en los centros educativos de Cataluña para detectar casos entre los compañeros de un alumno que haya dado positivo. Y la polémica viene por el hecho que, en la autorización que tienen que firmar los padres, no se especifica que los menores puedan estar acompañados. Algunos progenitores han empezado a hacer campaña en las redes sociales para reivindicar el derecho de los niños de estar acompañados en cualquier prueba médica. La psicóloga y sexóloga Elena Crespi ha pedido espíritu crítico a las familias en la hora de firmar autorizaciones y ha reivindicado el derecho de los menores de estar acompañados en este momento.

LOS DOCENTES NO DEBEN ASUMIR MÁS RESPONSABILIDADES

Otra petición de algunas familias es que, en vez de recoger la muestra de la nariz con un bastoncito, se haga con saliva, que es menos invasivo. Elena Crespi también ha hecho hincapié em el documento que el departamento hace firmar a los tutores de los menores porque : “En ese documento no se hace ninguna referencia a los padres o madres para que puedan estar presentes durante la prueba. Una prueba que puede parecer muy sencilla, pero cuando hablas con algún profesional de la salud, te dicen que es importante que en el momento de realizarla a un menor es importante que haya algún adulto familiar cercano”. La psicóloga también ha recordado que: “ Los maestros no tienen porque asumir la responsabilidad de tutelar una prueba sanitaria de un menor si no hay un familiar presente”.