Las desconocidas ventajas de hablar solo y cantar en voz alta

¿Alguna vez has hablado solo, has cantado en la ducha o has pensado en voz alta? ¿Crees que esto puede ser uno síntoma de enfermedad mental? Hablamos hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra con el psicólogo de l'Hospital Clínico de Barcelona Rafael Penadés. El experto nos tranquiliza y dice : “ El problema recae más en una cuestión social que no psicológica. Este rechazo popular radica en el hecho que la gente confunde los que exteriorizan su pensamiento con aquellos casos minoritarios en que alguna persona con trastorno mental tiene alucinaciones auditivas y reacciona en voz alta. Pero estaríamos hablando siempre de casos aislados en que la persona siendo voces interiores”.

HABLAR SOLO REFUERZA NUESTROS PENSAMIENTOS

El experto añade: “Prácticamente la totalidad de nuestro pensamiento es lenguaje. Entonces, cuando hablamos solo, el que hacemos es dar una expresión más completa a nuestro pensamiento”. Para el psicólogo del Clínico hablar solo : “Le da más fuerza a nuestros razonamientos y es una sensación emocional diferente”. A veces se ha llegado a decir que hablar solo es signo que la persona es más inteligente pero Penadés lo matiza. Según el experto: “ Varias investigaciones han demostrado que si escribimos o decimos en voz alta el que estamos pensando, razonamos mejor. Por lo tanto, es una de las formas que tenemos de hacer más efectivo nuestro pensamiento”.

HABLAR SOLO NO ES COSA DE VIEJOS

Penadés tambè dice que: “Si tú lo piensas, lo analizas, pero si te lo dices, es cómo si lo estuvieras escuchando de otra persona, por lo tanto, lo estás validando”. Para el psicólogo : “La conclusión es que cuanto más diálogo interno y más razonamiento tenga una persona, más probabilidad habrá que lo pueda expresar en voz alta. Sí, el mecanismo que nos hace cantar o hablar solo es el mismo. La vivencia emocional de cantar una canción en voz alta es mucho más satisfactoria y positiva que si la tarareamos internamente”. Por lo tanto, tranquilos, si hablamos solo no tenemos ningún problema de salud mental. Ah, y tampoco, según el psicólogo, “es cosa de viejos”.