L'arquitectura hostil a les ciutats

L'arquitectura hostil és una pràctica cada vegada més comuna en moltes ciutats del món, la qual consisteix en el disseny d'espais públics que intenten dissuadir o directament expulsar els sense sostre i altres grups considerats "indesitjables".

Aquesta arquitectura es manifesta en elements com bancs amb reposabraços que impedeixen dormir-hi, espigons metàl·lics que impedeixen asseure's, o boques d'aigua que es mantenen tancades per evitar que es facin servir com a font d'aigua per als sense sostre.

Aquesta pràctica afecta de manera desproporcionada els més desfavorits de la societat, especialment els sense sostre, els quals ja es veuen marginats per la societat i ara també es veuen privats d'espais públics on descansar i acomplir activitats bàsiques com beure aigua. Això contribueix a augmentar la seva vulnerabilitat i a perpetuar el cercle de la pobresa i l'exclusió social.A més a més, l'arquitectura hostil també té un impacte negatiu en la imatge i la qualitat de vida de la ciutat, ja que els espais públics es converteixen en llocs inhòspits i poc acollidors per a tothom.

Això, a llarg termini, pot afectar la capacitat d'atracció de la ciutat i afectar el seu desenvolupament.Per això, és important que els dissenyadors, arquitectes i responsables polítics tinguin en compte aquesta problemàtica en el disseny d'espais públics, i que prioritzin la inclusió social i la dignitat humana per sobre de qualsevol altra consideració. Això passa per la consulta i la participació dels grups més vulnerables de la societat en el disseny i la planificació d'espais públics, així com per la creació de polítiques públiques que garanteixin el dret a l'habitatge i a l'acollida per als més desfavorits.

En resum, l'arquitectura hostil és una pràctica inhumana que afecta els més vulnerables de la societat, i que té un impacte negatiu en la imatge i la qualitat de vida de la ciutat. És responsabilitat de tothom treballar per una ciutat més inclusiva i acollidora per a tothom.

Un estudi impulsat per la fundació Arrels actualitzarà el mapeig de l'arquitectura hostil a Barcelona i L'hospitaler amb alumnes de diferents escoles.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable de l'equip jurídic d'Arrels, Beatriz Fernández (àudio).